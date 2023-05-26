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В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы звучат в Киеве и области, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:30
2023-05-26T04:30
2023-05-26T08:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы звучат в Киеве и области, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram. "Звуки взрывов на Киевщине. Работает ПВО", — говорится в сообщении.По данным ТСН, взрыв также прогремел в Киеве. Издание "Зеркало недели", в свою очередь, сообщает о взрывах в Днепропетровской области.Сейчас воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины за исключением западных областей.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
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в мире, киев, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина
В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
ТСН: в Киеве и области прогремел ряд взрывов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы звучат в Киеве и области, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram.
«
"Звуки взрывов на Киевщине. Работает ПВО", — говорится в сообщении.
По данным ТСН, взрыв также прогремел в Киеве. Издание "Зеркало недели", в свою очередь, сообщает о взрывах в Днепропетровской области.
Сейчас воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины
за исключением западных областей.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области