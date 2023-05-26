https://ria.ru/20230526/khurs-1874456422.html

Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе

Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе - РИА Новости, 26.05.2023

Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе

Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:06

2023-05-26T20:06

2023-05-26T21:20

россия

севастополь

черное море

турецкий поток

голубой поток

турция

безопасность

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны."Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.В Севастополе корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнять задачи.С конца апреля "Иван Хурс" обеспечивал безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции, а также мониторил надводную обстановку в юго-западной части Черного моря для судоходства в рамках зерновой сделки.В среду в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Экипаж разведчика уничтожил их из штатных турельных пулеметных установок 14,5 миллиметра.

https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html

россия

севастополь

черное море

турция

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Прибытие корабля "Иван Хурс" в пункт постоянного базирования в Севастополе Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в Черном море 2023-05-26T20:06 true PT1M28S

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россия, севастополь, черное море, турецкий поток, голубой поток, турция, безопасность