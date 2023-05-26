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Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе - РИА Новости, 26.05.2023
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20:06 26.05.2023 (обновлено: 21:20 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/khurs-1874456422.html
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе - РИА Новости, 26.05.2023
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе
Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:06
2023-05-26T21:20
россия
севастополь
черное море
турецкий поток
голубой поток
турция
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны."Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.В Севастополе корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнять задачи.С конца апреля "Иван Хурс" обеспечивал безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции, а также мониторил надводную обстановку в юго-западной части Черного моря для судоходства в рамках зерновой сделки.В среду в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Экипаж разведчика уничтожил их из штатных турельных пулеметных установок 14,5 миллиметра.
https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
россия
севастополь
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Прибытие корабля "Иван Хурс" в пункт постоянного базирования в Севастополе
Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в Черном море
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россия, севастополь, черное море, турецкий поток, голубой поток, турция, безопасность
Россия, Севастополь, Черное море, Турецкий поток, Голубой поток, Турция, Безопасность
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе

Минобороны: разведкорабль "Иван Хурс" прибыл в Севастополь для пополнения запасов

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны.
"Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
В Севастополе корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнять задачи.
С конца апреля "Иван Хурс" обеспечивал безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции, а также мониторил надводную обстановку в юго-западной части Черного моря для судоходства в рамках зерновой сделки.
В среду в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Экипаж разведчика уничтожил их из штатных турельных пулеметных установок 14,5 миллиметра.

"Иван Хурс" — средний разведывательный корабль проекта 18280. Предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы. Имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн, длину — около 100 метров. Дальность плавания — свыше восьми тысяч морских миль. Принят в состав Черноморского флота в 2018 году.

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РоссияСевастопольЧерное мореТурецкий потокГолубой потокТурцияБезопасность
 
 
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