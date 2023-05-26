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Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе - РИА Новости, 26.05.2023
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе
Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:06
2023-05-26T20:06
2023-05-26T21:20
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севастополь
черное море
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разведывательный корабль "Иван Хурс", отбивший атаку украинских морских беспилотников, прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны."Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.В Севастополе корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнять задачи.С конца апреля "Иван Хурс" обеспечивал безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции, а также мониторил надводную обстановку в юго-западной части Черного моря для судоходства в рамках зерновой сделки.В среду в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Экипаж разведчика уничтожил их из штатных турельных пулеметных установок 14,5 миллиметра.
https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
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Прибытие корабля "Иван Хурс" в пункт постоянного базирования в Севастополе
Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в Черном море
2023-05-26T20:06
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россия, севастополь, черное море, турецкий поток, голубой поток, турция, безопасность
Россия, Севастополь, Черное море, Турецкий поток, Голубой поток, Турция, Безопасность
Корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе
Минобороны: разведкорабль "Иван Хурс" прибыл в Севастополь для пополнения запасов