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На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 26.05.2023 (обновлено: 15:06 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/kherson-1874358910.html
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 26.05.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
Вооруженные силы РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
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в мире, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
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