https://ria.ru/20230526/kherson-1874358910.html
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 26.05.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
Вооруженные силы РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T14:50
2023-05-26T15:06
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
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