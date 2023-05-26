https://ria.ru/20230526/karantin-1874239613.html
В районе Тувы отменили карантин, введенный из-за сибирской язвы
В районе Тувы отменили карантин, введенный из-за сибирской язвы - РИА Новости, 26.05.2023
В районе Тувы отменили карантин, введенный из-за сибирской язвы
В Кызылском районе Тувы отменили ограничения, введенные ранее из-за обнаружения у коровы сибирской язвы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:38
2023-05-26T05:38
2023-05-26T05:51
кызылский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. В Кызылском районе Тувы отменили ограничения, введенные ранее из-за обнаружения у коровы сибирской язвы, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в местечке Уш-Хады-Эмектиг Кызылского района Тувы введен карантин из-за случая заражения коровы сибирской язвой в личном подсобном хозяйстве местного жителя. "Ограничительные мероприятия, введенные ранее в местечке Уш-Хады, Эмиктиг села Целинное Кызылского района, отменены распоряжением главы Тувы в связи с получением отрицательного результата лабораторных исследований на наличие возбудителя сибирской язвы", - говорится в сообщении. В правительстве пояснили, что патологический материал погибшего животного был отправлен на повторное исследование в Тувинскую противочумную станцию, где и был получен отрицательный результат на возбудителя опасного заболевания.
https://ria.ru/20230518/karantin-1872777888.html
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кызылский район, происшествия
Кызылский район, Происшествия
В районе Тувы отменили карантин, введенный из-за сибирской язвы
В Кызылском районе Тувы отменили карантин, введенный из-за сибирской язвы у коровы
КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости.
В Кызылском районе Тувы отменили ограничения, введенные ранее из-за обнаружения у коровы сибирской язвы, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в местечке Уш-Хады-Эмектиг Кызылского района Тувы введен карантин из-за случая заражения коровы сибирской язвой в личном подсобном хозяйстве местного жителя.
"Ограничительные мероприятия, введенные ранее в местечке Уш-Хады, Эмиктиг села Целинное Кызылского района, отменены распоряжением главы Тувы в связи с получением отрицательного результата лабораторных исследований на наличие возбудителя сибирской язвы", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что патологический материал погибшего животного был отправлен на повторное исследование в Тувинскую противочумную станцию, где и был получен отрицательный результат на возбудителя опасного заболевания.
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