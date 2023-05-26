Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что попробовал иван-чай - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 26.05.2023 (обновлено: 19:04 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ivan-chay-1874445800.html
Путин рассказал, что попробовал иван-чай
Путин рассказал, что попробовал иван-чай - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал, что попробовал иван-чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:03
2023-05-26T19:04
общество
россия
владимир путин
алексей репик
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599798800_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_f0d59b7d39e075c88b74088a74f38b58.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого продукта. В ходе встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" её глава Алексей Репик попросил дать слово председателю Союза производителей Иван-чая из Вологды Александру Хлынову. В прошлом году в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" предприниматель спросил президента, как тот относится к Иван-чаю. Тот отметил, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия". Хлынов спросил Путина, удалось ли ему попробовать Иван-чай. "Попробовать удалось, спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, - это называется скрытая реклама", - сказал Путин. Вместе с тем он добавил, что предприниматель из Вологды занимается очень важным и полезным делом, и поэтому все участники форума не против этого, хотя и могли бы прорекламировать то, чем занимаются. "Мы все чай любим, в том числе и ваш Иван-чай. Надеюсь, вы будете процветать, а все любители чая будут наслаждаться вашим замечательным напитком", - добавил президент, пожелав бизнесмену успехов.
https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html
https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599798800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27db64aabb985eee87fe297844c240ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, алексей репик, деловая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Репик, Деловая Россия
Путин рассказал, что попробовал иван-чай

Путин попробовал иван-чай и в шутку заявил о скрытой рекламе продукта на "Деловой России"

© Depositphotos.com / rezkrrИван-чай
Иван-чай - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Depositphotos.com / rezkrr
Иван-чай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого продукта.
В ходе встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" её глава Алексей Репик попросил дать слово председателю Союза производителей Иван-чая из Вологды Александру Хлынову. В прошлом году в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" предприниматель спросил президента, как тот относится к Иван-чаю. Тот отметил, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия".
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вологодский губернатор пообещал напоить иван-чаем всю страну
25 июля 2022, 16:31
Хлынов спросил Путина, удалось ли ему попробовать Иван-чай. "Попробовать удалось, спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, - это называется скрытая реклама", - сказал Путин.
Вместе с тем он добавил, что предприниматель из Вологды занимается очень важным и полезным делом, и поэтому все участники форума не против этого, хотя и могли бы прорекламировать то, чем занимаются.
"Мы все чай любим, в том числе и ваш Иван-чай. Надеюсь, вы будете процветать, а все любители чая будут наслаждаться вашим замечательным напитком", - добавил президент, пожелав бизнесмену успехов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Путин пообещал попробовать блины из "Теремка"
3 февраля 2022, 20:46
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлексей РепикДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала