https://ria.ru/20230526/ivan-chay-1874445800.html

Путин рассказал, что попробовал иван-чай

Путин рассказал, что попробовал иван-чай - РИА Новости, 26.05.2023

Путин рассказал, что попробовал иван-чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:03

2023-05-26T19:03

2023-05-26T19:04

общество

россия

владимир путин

алексей репик

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого продукта. В ходе встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" её глава Алексей Репик попросил дать слово председателю Союза производителей Иван-чая из Вологды Александру Хлынову. В прошлом году в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" предприниматель спросил президента, как тот относится к Иван-чаю. Тот отметил, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия". Хлынов спросил Путина, удалось ли ему попробовать Иван-чай. "Попробовать удалось, спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, - это называется скрытая реклама", - сказал Путин. Вместе с тем он добавил, что предприниматель из Вологды занимается очень важным и полезным делом, и поэтому все участники форума не против этого, хотя и могли бы прорекламировать то, чем занимаются. "Мы все чай любим, в том числе и ваш Иван-чай. Надеюсь, вы будете процветать, а все любители чая будут наслаждаться вашим замечательным напитком", - добавил президент, пожелав бизнесмену успехов.

https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html

https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, алексей репик, деловая россия