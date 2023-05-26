https://ria.ru/20230526/ivan-chay-1874445800.html
Путин рассказал, что попробовал иван-чай
Путин рассказал, что попробовал иван-чай - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал, что попробовал иван-чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:03
2023-05-26T19:03
2023-05-26T19:04
общество
россия
владимир путин
алексей репик
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого продукта. В ходе встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" её глава Алексей Репик попросил дать слово председателю Союза производителей Иван-чая из Вологды Александру Хлынову. В прошлом году в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" предприниматель спросил президента, как тот относится к Иван-чаю. Тот отметил, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия". Хлынов спросил Путина, удалось ли ему попробовать Иван-чай. "Попробовать удалось, спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, - это называется скрытая реклама", - сказал Путин. Вместе с тем он добавил, что предприниматель из Вологды занимается очень важным и полезным делом, и поэтому все участники форума не против этого, хотя и могли бы прорекламировать то, чем занимаются. "Мы все чай любим, в том числе и ваш Иван-чай. Надеюсь, вы будете процветать, а все любители чая будут наслаждаться вашим замечательным напитком", - добавил президент, пожелав бизнесмену успехов.
https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html
https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, алексей репик, деловая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Репик, Деловая Россия
Путин рассказал, что попробовал иван-чай
Путин попробовал иван-чай и в шутку заявил о скрытой рекламе продукта на "Деловой России"
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал Иван-чай и в шутливой форме упрекнул главу "Деловой России" Алексея Репика в скрытой рекламе этого продукта.
В ходе встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" её глава Алексей Репик попросил дать слово председателю Союза производителей Иван-чая из Вологды
Александру Хлынову. В прошлом году в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" предприниматель спросил президента, как тот относится к Иван-чаю. Тот отметил, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия".
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Хлынов спросил Путина, удалось ли ему попробовать Иван-чай. "Попробовать удалось, спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, - это называется скрытая реклама", - сказал Путин.
Вместе с тем он добавил, что предприниматель из Вологды занимается очень важным и полезным делом, и поэтому все участники форума не против этого, хотя и могли бы прорекламировать то, чем занимаются.
"Мы все чай любим, в том числе и ваш Иван-чай. Надеюсь, вы будете процветать, а все любители чая будут наслаждаться вашим замечательным напитком", - добавил президент, пожелав бизнесмену успехов.
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