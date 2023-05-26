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Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 26.05.2023 (обновлено: 17:53 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/istrebiteli-1874429203.html
Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года
Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года - РИА Новости, 26.05.2023
Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года
В министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:42
2023-05-26T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. "4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно, чтобы освободить нашу страну от агрессора", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года

В Минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 F-16 для выхода к границам 1991 года

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года.
"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно, чтобы освободить нашу страну от агрессора", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом.
Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
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Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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