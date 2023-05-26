https://ria.ru/20230526/istrebiteli-1874429203.html

Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года

Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года - РИА Новости, 26.05.2023

Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года

В министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:42

2023-05-26T17:42

2023-05-26T17:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. "4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно, чтобы освободить нашу страну от агрессора", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия