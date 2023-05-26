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В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета - РИА Новости, 26.05.2023
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19:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/internet-1874455142.html
В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета
В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета - РИА Новости, 26.05.2023
В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета восстановлена на территории города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:59
2023-05-26T19:59
технологии
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Работа мобильного интернета восстановлена на территории города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось об отсутствии сервиса на территории города. В настоящее время работа мобильного интернета у оператора связи работающего в Запорожской области в Мелитополе восстановлена. Сообщений о причинах сбоя на данный момент нет , передает корреспондент РИА Новости
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871444145.html
мелитополь
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технологии, мелитополь, запорожская область
Технологии, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета

В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета, о причинах сбоя не сообщается

© Фото : Unsplash / freestocksНаушники и смартфон
Наушники и смартфон - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Unsplash / freestocks
Наушники и смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Работа мобильного интернета восстановлена на территории города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось об отсутствии сервиса на территории города.
В настоящее время работа мобильного интернета у оператора связи работающего в Запорожской области в Мелитополе восстановлена. Сообщений о причинах сбоя на данный момент нет , передает корреспондент РИА Новости
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии
12 мая, 23:19
 
ТехнологииМелитопольЗапорожская область
 
 
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