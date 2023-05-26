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Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств - РИА Новости, 26.05.2023
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08:08 26.05.2023
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Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств - РИА Новости, 26.05.2023
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств
Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero достигла прорыва в области медицинской химии, впервые применив... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:08
2023-05-26T08:08
россия
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero достигла прорыва в области медицинской химии, впервые применив квантовые алгоритмы машинного обучения для поиска новых химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, сообщили РИА Новости в РКЦ. Ученые продемонстрировали, как гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения могут быть успешно применены для синтеза новых лекарственных молекул. В ходе эксперимента были задействованы как классические, так и квантовые компьютеры для распознавания "смыслов" - закономерностей, отвечающих за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых алгоритмом новых химических структурах. Несмотря на то, что все эти структуры еще только предстоит тщательно исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности квантового машинного обучения для ускорения разработок в области медицинской химии, биотехнологии и здравоохранения, открывая новые горизонты для быстрого создания эффективных медицинских препаратов, отметили в РКЦ.
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россия, технологии
Россия, Технологии
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств

Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для разработки новых лекарств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero достигла прорыва в области медицинской химии, впервые применив квантовые алгоритмы машинного обучения для поиска новых химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, сообщили РИА Новости в РКЦ.
Ученые продемонстрировали, как гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения могут быть успешно применены для синтеза новых лекарственных молекул.
В ходе эксперимента были задействованы как классические, так и квантовые компьютеры для распознавания "смыслов" - закономерностей, отвечающих за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых алгоритмом новых химических структурах.
Несмотря на то, что все эти структуры еще только предстоит тщательно исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности квантового машинного обучения для ускорения разработок в области медицинской химии, биотехнологии и здравоохранения, открывая новые горизонты для быстрого создания эффективных медицинских препаратов, отметили в РКЦ.
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