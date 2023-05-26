https://ria.ru/20230526/ii-1874246863.html
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств - РИА Новости, 26.05.2023
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств
Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero достигла прорыва в области медицинской химии, впервые применив... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:08
2023-05-26T08:08
2023-05-26T08:08
россия
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero достигла прорыва в области медицинской химии, впервые применив квантовые алгоритмы машинного обучения для поиска новых химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, сообщили РИА Новости в РКЦ. Ученые продемонстрировали, как гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения могут быть успешно применены для синтеза новых лекарственных молекул. В ходе эксперимента были задействованы как классические, так и квантовые компьютеры для распознавания "смыслов" - закономерностей, отвечающих за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых алгоритмом новых химических структурах. Несмотря на то, что все эти структуры еще только предстоит тщательно исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности квантового машинного обучения для ускорения разработок в области медицинской химии, биотехнологии и здравоохранения, открывая новые горизонты для быстрого создания эффективных медицинских препаратов, отметили в РКЦ.
https://ria.ru/20230524/ugroza-1873877955.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств
Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для разработки новых лекарств
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero достигла прорыва в области медицинской химии, впервые применив квантовые алгоритмы машинного обучения для поиска новых химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, сообщили РИА Новости в РКЦ.
Ученые продемонстрировали, как гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения могут быть успешно применены для синтеза новых лекарственных молекул.
В ходе эксперимента были задействованы как классические, так и квантовые компьютеры для распознавания "смыслов" - закономерностей, отвечающих за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых алгоритмом новых химических структурах.
Несмотря на то, что все эти структуры еще только предстоит тщательно исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности квантового машинного обучения для ускорения разработок в области медицинской химии, биотехнологии и здравоохранения, открывая новые горизонты для быстрого создания эффективных медицинских препаратов, отметили в РКЦ.
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