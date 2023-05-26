https://ria.ru/20230526/igra-1874230120.html

Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии

Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии - РИА Новости, 26.05.2023

Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии

Игра под названием "Симулятор рабства", в которой пользователи могут "покупать и продавать" чернокожих невольников, была удалена из магазина приложений Google... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T00:55

2023-05-26T00:55

2023-05-26T00:55

бразилия

google

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777424868_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_be15b7f84a68d3fcaf727863f98d2395.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Игра под названием "Симулятор рабства", в которой пользователи могут "покупать и продавать" чернокожих невольников, была удалена из магазина приложений Google после критики в бразильских социальных сетях, сообщает телеканал CNN. Приложение, разработанное компанией Magnus Games, появилось в магазине Google Play 20 апреля и вскоре привлекло к себе внимание общественности. "Наша страна была построена на крови чернокожего населения. Людей убивали и пытали. "Симулятор рабства" - это не тема для игр", - написала в Twitter бразильский законодатель Дениз Пессоа. В заявлении Google для CNN Brasil говорится, что скандальная игра была удалена в среду, после того как прокуратура Бразилии начала расследование по поводу ее наличия в Google Play. "Мы не разрешаем приложения, которые разжигают ненависть к отдельным людям или группам по признаку расы… Любой, кто считает, что нашел приложение, нарушающее наши правила, может заявить об этом. Когда мы выявляем нарушение правил, мы принимаем соответствующие меры", - говорится в заявлении. До удаления из Google Play игра была скачана более 1000 раз.

https://ria.ru/20230520/2gis-1873063439.html

https://ria.ru/20230324/google-1860317747.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, google, в мире