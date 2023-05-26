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Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии
Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии - РИА Новости, 26.05.2023
Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии
Игра под названием "Симулятор рабства", в которой пользователи могут "покупать и продавать" чернокожих невольников, была удалена из магазина приложений Google... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:55
2023-05-26T00:55
2023-05-26T00:55
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Игра под названием "Симулятор рабства", в которой пользователи могут "покупать и продавать" чернокожих невольников, была удалена из магазина приложений Google после критики в бразильских социальных сетях, сообщает телеканал CNN. Приложение, разработанное компанией Magnus Games, появилось в магазине Google Play 20 апреля и вскоре привлекло к себе внимание общественности. "Наша страна была построена на крови чернокожего населения. Людей убивали и пытали. "Симулятор рабства" - это не тема для игр", - написала в Twitter бразильский законодатель Дениз Пессоа. В заявлении Google для CNN Brasil говорится, что скандальная игра была удалена в среду, после того как прокуратура Бразилии начала расследование по поводу ее наличия в Google Play. "Мы не разрешаем приложения, которые разжигают ненависть к отдельным людям или группам по признаку расы… Любой, кто считает, что нашел приложение, нарушающее наши правила, может заявить об этом. Когда мы выявляем нарушение правил, мы принимаем соответствующие меры", - говорится в заявлении. До удаления из Google Play игра была скачана более 1000 раз.
https://ria.ru/20230520/2gis-1873063439.html
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бразилия, google, в мире
Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии
CNN: Google Play удалил игру "Симулятор рабства" после критики в бразильских соцсетях
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Игра под названием "Симулятор рабства", в которой пользователи могут "покупать и продавать" чернокожих невольников, была удалена из магазина приложений Google после критики в бразильских социальных сетях, сообщает
телеканал CNN.
Приложение, разработанное компанией Magnus Games, появилось в магазине Google Play 20 апреля и вскоре привлекло к себе внимание общественности.
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"Наша страна была построена на крови чернокожего населения. Людей убивали и пытали. "Симулятор рабства" - это не тема для игр", - написала в Twitter бразильский законодатель Дениз Пессоа.
В заявлении Google для CNN Brasil говорится, что скандальная игра была удалена в среду, после того как прокуратура Бразилии начала расследование по поводу ее наличия в Google Play.
"Мы не разрешаем приложения, которые разжигают ненависть к отдельным людям или группам по признаку расы… Любой, кто считает, что нашел приложение, нарушающее наши правила, может заявить об этом. Когда мы выявляем нарушение правил, мы принимаем соответствующие меры", - говорится в заявлении.
До удаления из Google Play игра была скачана более 1000 раз.
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