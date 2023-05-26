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Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 26.05.2023 (обновлено: 12:07 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/himars-1874293510.html
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:57
2023-05-26T12:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS."Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города", - написал он в телеграм-канале.По его словам, через некоторое время этот же район был повторно атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.Пушилин добавил, что в результате обстрелов повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ."В 11:15 противник обстрелял из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874278882.html
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке

Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗдание Научно-Исследовательского института, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Здание Научно-Исследовательского института, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание Научно-Исследовательского института, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS.
"Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города", - написал он в телеграм-канале.
По его словам, через некоторое время этот же район был повторно атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.
Пушилин добавил, что в результате обстрелов повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ.
"В 11:15 противник обстрелял из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам", - отметил Пушилин.
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Вчера, 11:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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