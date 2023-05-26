https://ria.ru/20230526/himars-1874293510.html
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:57
2023-05-26T11:57
2023-05-26T12:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874289480_0:251:2903:1884_1920x0_80_0_0_2c3522d48777ea5cb6ea247b40753ab9.jpg
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS."Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города", - написал он в телеграм-канале.По его словам, через некоторое время этот же район был повторно атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.Пушилин добавил, что в результате обстрелов повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ."В 11:15 противник обстрелял из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874278882.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874289480_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_91786ea719a99232cc1974403f525717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей, работавших в Донецке
Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска обстреляли из HIMARS спасателей в Донецке
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил
, что украинские войска вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS.
"Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города", - написал он в телеграм-канале.
По его словам, через некоторое время этот же район был повторно атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.
Пушилин добавил, что в результате обстрелов повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ.
"В 11:15 противник обстрелял из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам", - отметил Пушилин.
Медведев назвал переговоры с Украиной при Зеленском невозможными