https://ria.ru/20230526/gumanitarka-1874332107.html

Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.05.2023

Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:38

2023-05-26T13:38

2023-05-26T13:38

надежные люди

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 26 мая - РИА Новости. Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодня отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн самого необходимого собрано по заявкам от командиров частей и лично военнослужащих, находящихся в районе боевых действий", - написал Паслер в своём телеграм-канале. По его словам, в зону СВО в этот раз из области доставят квадрокоптеры, прицелы для тепловизоров, антидроновые ружья, маскировочные сети, изготовленные нашими оренбургскими женщинами, бронежилеты, медикаменты, продукты питания. К отправке на фронт подготовлен еще один автомобиль "УАЗ". Он полностью исправен и готов к выполнению полевых задач. "В каждый груз обязательно кладем детские письма. Ребята пишут на фронт практически с самого начала спецоперации. Бойцы признаются, что такая моральная поддержка в трудные минуты укрепляет веру в победу и помогает двигаться дальше", - добавил губернатор. Он поблагодарил коллективы, которые поддержали инициативу о перечислении однодневного заработка в фонд "Защитник". На сегодняшний день таких организаций уже 35. Все собранные средства идут на поддержку бойцов.

https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, денис паслер