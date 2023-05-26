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Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.05.2023
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:38
2023-05-26T13:38
2023-05-26T13:38
надежные люди
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодня отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн самого необходимого собрано по заявкам от командиров частей и лично военнослужащих, находящихся в районе боевых действий", - написал Паслер в своём телеграм-канале. По его словам, в зону СВО в этот раз из области доставят квадрокоптеры, прицелы для тепловизоров, антидроновые ружья, маскировочные сети, изготовленные нашими оренбургскими женщинами, бронежилеты, медикаменты, продукты питания. К отправке на фронт подготовлен еще один автомобиль "УАЗ". Он полностью исправен и готов к выполнению полевых задач. "В каждый груз обязательно кладем детские письма. Ребята пишут на фронт практически с самого начала спецоперации. Бойцы признаются, что такая моральная поддержка в трудные минуты укрепляет веру в победу и помогает двигаться дальше", - добавил губернатор. Он поблагодарил коллективы, которые поддержали инициативу о перечислении однодневного заработка в фонд "Защитник". На сегодняшний день таких организаций уже 35. Все собранные средства идут на поддержку бойцов.
https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер
Надежные люди, Оренбургская область, Денис Паслер
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Губернатор Паслер: оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
УФА, 26 мая - РИА Новости.
Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил
губернатор региона Денис Паслер.
"Сегодня отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн самого необходимого собрано по заявкам от командиров частей и лично военнослужащих, находящихся в районе боевых действий", - написал Паслер в своём телеграм-канале.
По его словам, в зону СВО в этот раз из области доставят квадрокоптеры, прицелы для тепловизоров, антидроновые ружья, маскировочные сети, изготовленные нашими оренбургскими женщинами, бронежилеты, медикаменты, продукты питания. К отправке на фронт подготовлен еще один автомобиль "УАЗ". Он полностью исправен и готов к выполнению полевых задач.
"В каждый груз обязательно кладем детские письма. Ребята пишут на фронт практически с самого начала спецоперации. Бойцы признаются, что такая моральная поддержка в трудные минуты укрепляет веру в победу и помогает двигаться дальше", - добавил губернатор.
Он поблагодарил коллективы, которые поддержали инициативу о перечислении однодневного заработка в фонд "Защитник". На сегодняшний день таких организаций уже 35. Все собранные средства идут на поддержку бойцов.
Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева