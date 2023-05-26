Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:38 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/gumanitarka-1874332107.html
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.05.2023
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:38
2023-05-26T13:38
надежные люди
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
УФА, 26 мая - РИА Новости. Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодня отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн самого необходимого собрано по заявкам от командиров частей и лично военнослужащих, находящихся в районе боевых действий", - написал Паслер в своём телеграм-канале. По его словам, в зону СВО в этот раз из области доставят квадрокоптеры, прицелы для тепловизоров, антидроновые ружья, маскировочные сети, изготовленные нашими оренбургскими женщинами, бронежилеты, медикаменты, продукты питания. К отправке на фронт подготовлен еще один автомобиль "УАЗ". Он полностью исправен и готов к выполнению полевых задач. "В каждый груз обязательно кладем детские письма. Ребята пишут на фронт практически с самого начала спецоперации. Бойцы признаются, что такая моральная поддержка в трудные минуты укрепляет веру в победу и помогает двигаться дальше", - добавил губернатор. Он поблагодарил коллективы, которые поддержали инициативу о перечислении однодневного заработка в фонд "Защитник". На сегодняшний день таких организаций уже 35. Все собранные средства идут на поддержку бойцов.
https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, денис паслер
Надежные люди, Оренбургская область, Денис Паслер
Оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Губернатор Паслер: оренбуржцы отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 26 мая - РИА Новости. Двадцать тонн гуманитарного груза, собранного по заявкам бойцов, отправили в зону спецоперации из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Сегодня отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн самого необходимого собрано по заявкам от командиров частей и лично военнослужащих, находящихся в районе боевых действий", - написал Паслер в своём телеграм-канале.
По его словам, в зону СВО в этот раз из области доставят квадрокоптеры, прицелы для тепловизоров, антидроновые ружья, маскировочные сети, изготовленные нашими оренбургскими женщинами, бронежилеты, медикаменты, продукты питания. К отправке на фронт подготовлен еще один автомобиль "УАЗ". Он полностью исправен и готов к выполнению полевых задач.
"В каждый груз обязательно кладем детские письма. Ребята пишут на фронт практически с самого начала спецоперации. Бойцы признаются, что такая моральная поддержка в трудные минуты укрепляет веру в победу и помогает двигаться дальше", - добавил губернатор.
Он поблагодарил коллективы, которые поддержали инициативу о перечислении однодневного заработка в фонд "Защитник". На сегодняшний день таких организаций уже 35. Все собранные средства идут на поддержку бойцов.
Гуманитарная помощь для участников СВО из приморского Арсеньева - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева
Вчера, 08:36
 
Надежные людиОренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала