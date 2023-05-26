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Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз - РИА Новости, 27.05.2023
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18:28 26.05.2023 (обновлено: 01:24 27.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gruziya-1874439241.html
Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз
Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз - РИА Новости, 27.05.2023
Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз
Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", что его удивила реакция в Грузии на отмену виз. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-26T18:28
2023-05-27T01:24
грузия
россия
политика
владимир путин
деловая россия
georgian airways
москва
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", что его удивила реакция в Грузии на отмену виз.&quot;Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно&quot;, — сказал президент.Глава государства уточнил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну."Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры", — отметил Путин.Глава государства добавил, что Грузия должна сама решать, как ей развиваться и по какому пути идти.Десятого мая Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. У тбилисского аэропорта в этот день собрались противники действий России, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал ее заявление полным абсурдом.
https://ria.ru/20230520/gruziya-1873093514.html
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грузия, россия, политика, владимир путин, деловая россия, georgian airways, москва, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
Грузия, Россия, Политика, Владимир Путин, Деловая Россия, Georgian Airways, Москва, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили
Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз

Путин назвал неожиданной реакцию в Грузии после отмены виз и возобновления прямых рейсов

© AP Photo / Shakh AivazovСамолет авиакомпании "Азимут" в аэропорту Тбилиси
Самолет авиакомпании Азимут в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Самолет авиакомпании "Азимут" в аэропорту Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", что его удивила реакция в Грузии на отмену виз.
«

"Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно", — сказал президент.

Глава государства уточнил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну.
"Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры", — отметил Путин.
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Глава государства добавил, что Грузия должна сама решать, как ей развиваться и по какому пути идти.
Десятого мая Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.
Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. У тбилисского аэропорта в этот день собрались противники действий России, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал ее заявление полным абсурдом.
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ГрузияРоссияПолитикаВладимир ПутинДеловая РоссияGeorgian AirwaysМоскваИраклий КобахидзеСаломе Зурабишвили
 
 
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