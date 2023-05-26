https://ria.ru/20230526/gruziya-1874439241.html

Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз

Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз - РИА Новости, 27.05.2023

Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз

Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", что его удивила реакция в Грузии на отмену виз. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-26T18:28

2023-05-26T18:28

2023-05-27T01:24

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", что его удивила реакция в Грузии на отмену виз."Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно", — сказал президент.Глава государства уточнил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну."Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры", — отметил Путин.Глава государства добавил, что Грузия должна сама решать, как ей развиваться и по какому пути идти.Десятого мая Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. У тбилисского аэропорта в этот день собрались противники действий России, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал ее заявление полным абсурдом.

https://ria.ru/20230520/gruziya-1873093514.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, россия, политика, владимир путин, деловая россия, georgian airways, москва, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили