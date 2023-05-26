https://ria.ru/20230526/gruziya-1874322561.html

Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян

Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян - РИА Новости, 26.05.2023

Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:16

2023-05-26T13:16

2023-05-26T13:16

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также за то, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. "Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - заявила президент. По словам Зурабишвили, также непонятной стала внешняя политика Грузии, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы. Она отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России. "Не существует народа, который бы не боялся войны... Но нагнетание страха в стране, которая помнит столько вторжений и завоеваний, нельзя использовать как формулу успешного управления… Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?" - добавила президент. Ранее Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Зурабишвили выступала за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873861822.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили