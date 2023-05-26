https://ria.ru/20230526/gruziya-1874322561.html
Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян
Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:16
2023-05-26T13:16
2023-05-26T13:16
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 26 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также за то, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. "Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - заявила президент. По словам Зурабишвили, также непонятной стала внешняя политика Грузии, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы. Она отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России. "Не существует народа, который бы не боялся войны... Но нагнетание страха в стране, которая помнит столько вторжений и завоеваний, нельзя использовать как формулу успешного управления… Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?" - добавила президент. Ранее Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Зурабишвили выступала за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873861822.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против россиян
Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против россиян, находящихся в Грузии
ТБИЛИСИ, 26 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также за то, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения.
"Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - заявила президент.
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По словам Зурабишвили, также непонятной стала внешняя политика Грузии, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы. Она отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России.
"Не существует народа, который бы не боялся войны... Но нагнетание страха в стране, которая помнит столько вторжений и завоеваний, нельзя использовать как формулу успешного управления… Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?" - добавила президент.
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Ранее Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Зурабишвили выступала за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии.
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ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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