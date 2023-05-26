https://ria.ru/20230526/gripp-1874267435.html

В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России

В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России - РИА Новости, 26.05.2023

В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России

Рост заболеваемости гриппом птиц в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:34

2023-05-26T10:34

2023-05-26T10:34

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

международное эпизоотическое бюро

россия

украина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом птиц в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Мы уже обращали ваше внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер. Было отмечено, что одномоментная гибель птиц спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям безопасности", - сказал Кириллов на брифинге. "На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили 3 миллиарда евро", - добавил генерал. По словам Кириллова, с начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах. "Только за последнюю неделю заболевание выявлено на предприятиях Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц введены на территории Москвы", - сказал Кириллов. При этом суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания за последние три года превысил 4,5 миллиарда рублей, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц, отметил он.

https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, международное эпизоотическое бюро, россия, украина