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В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России - РИА Новости, 26.05.2023
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10:34 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/gripp-1874267435.html
В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России
В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России - РИА Новости, 26.05.2023
В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России
Рост заболеваемости гриппом птиц в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:34
2023-05-26T10:34
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
международное эпизоотическое бюро
россия
украина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом птиц в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Мы уже обращали ваше внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер. Было отмечено, что одномоментная гибель птиц спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям безопасности", - сказал Кириллов на брифинге. "На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили 3 миллиарда евро", - добавил генерал. По словам Кириллова, с начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах. "Только за последнюю неделю заболевание выявлено на предприятиях Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц введены на территории Москвы", - сказал Кириллов. При этом суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания за последние три года превысил 4,5 миллиарда рублей, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц, отметил он.
https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, международное эпизоотическое бюро, россия, украина
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, Международное эпизоотическое бюро, Россия, Украина
В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России

Минобороны: распространение гриппа птиц в России тревожит после экспериментов на Украине

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом птиц в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Мы уже обращали ваше внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер. Было отмечено, что одномоментная гибель птиц спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям безопасности", - сказал Кириллов на брифинге.
"На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили 3 миллиарда евро", - добавил генерал.
По словам Кириллова, с начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах.
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"Только за последнюю неделю заболевание выявлено на предприятиях Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц введены на территории Москвы", - сказал Кириллов.
При этом суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания за последние три года превысил 4,5 миллиарда рублей, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц, отметил он.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КирилловМеждународное эпизоотическое бюроРоссияУкраина
 
 
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