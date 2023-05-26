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В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц - РИА Новости, 26.05.2023
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10:29 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/gripp-1874266214.html
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц - РИА Новости, 26.05.2023
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц
Украина пыталась уничтожить биоматериалы, оставшиеся в биолаборатории в Херсонской области, но военным ученым РФ удалось выявить там следы высокопатогенного... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:29
2023-05-26T10:29
херсонская область
игорь кириллов
войска рхбз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина пыталась уничтожить биоматериалы, оставшиеся в биолаборатории в Херсонской области, но военным ученым РФ удалось выявить там следы высокопатогенного гриппа птиц, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идёт о бывшей украинской лаборатории в заповеднике "Биосферный" (населенный пункт Аскания-Нова, Херсонская область), где проводилось изучение путей миграции перелетных птиц. "Несмотря на попытки сотрудников заповедника экстренно уничтожить отобранные биоматериалы путем отключения электроснабжения холодильных установок и разрушения криохранилища с жидким азотом, специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов", - сказал Кириллов на брифинге. Ссылаясь на слова оставшихся в заповеднике сотрудников, генерал подчеркнул, что за вывоз или уничтожение результатов исследований украинская сторона предлагала крупное денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20230525/gripp-1874055841.html
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Влада Копылова
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херсонская область , игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсонская область , Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц

Минобороны: ученые обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц в Херсонской области

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовСотрудник работает в лаборатории
Сотрудник работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Сотрудник работает в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина пыталась уничтожить биоматериалы, оставшиеся в биолаборатории в Херсонской области, но военным ученым РФ удалось выявить там следы высокопатогенного гриппа птиц, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Речь идёт о бывшей украинской лаборатории в заповеднике "Биосферный" (населенный пункт Аскания-Нова, Херсонская область), где проводилось изучение путей миграции перелетных птиц.
"Несмотря на попытки сотрудников заповедника экстренно уничтожить отобранные биоматериалы путем отключения электроснабжения холодильных установок и разрушения криохранилища с жидким азотом, специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов", - сказал Кириллов на брифинге.
Ссылаясь на слова оставшихся в заповеднике сотрудников, генерал подчеркнул, что за вывоз или уничтожение результатов исследований украинская сторона предлагала крупное денежное вознаграждение.
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Херсонская областьИгорь КирилловВойска РХБЗМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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