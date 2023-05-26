https://ria.ru/20230526/gripp-1874265932.html
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа - РИА Новости, 26.05.2023
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа
Сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:28
2023-05-26T10:28
2023-05-26T10:28
херсонская область
украина
россия
игорь кириллов
войска рхбз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее он заявлял, что в ходе спецоперации получены документальные подтверждения фактов изучения путей миграции перелетных птиц, а также отбор и передача за рубеж биологического материала сотрудниками Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области. "Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%", - сообщил он. Кириллов напомнил, что летальность новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.
https://ria.ru/20230412/deyatelnost-1864756444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, россия, игорь кириллов, войска рхбз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Херсонская область , Украина, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа
Минобороны: Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40 процентов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее он заявлял, что в ходе спецоперации получены документальные подтверждения фактов изучения путей миграции перелетных птиц, а также отбор и передача за рубеж биологического материала сотрудниками Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области.
"Оперативной группой Минобороны России
совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора
были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%", - сообщил он.
Кириллов напомнил, что летальность новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.
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