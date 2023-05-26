https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874463119.html
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США - РИА Новости, 26.05.2023
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за политической конфронтации между Белым домом и контролирующими палату... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:48
2023-05-26T20:48
2023-05-26T22:14
сша
джо байден
мвф
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экономика
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за политической конфронтации между Белым домом и контролирующими палату представителей республиканцами по проблеме госдолга, призывая конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований, говорится в опубликованном заявлении организации. "Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать", - говорится в заявлении. МВФ также призывает конгресс "немедленно поднять или приостановить" потолок долга, дав возможность начать переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874461936.html
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874452816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, мвф, в мире, экономика, госдолг сша, попытки изменить потолок госдолга сша
США, Джо Байден, МВФ, В мире, Экономика, госдолг США, Попытки изменить потолок госдолга США
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
МВФ видит системный риск для США и мировой экономики из-за конфронтации по госдолгу