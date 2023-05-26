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МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США - РИА Новости, 26.05.2023
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20:48 26.05.2023 (обновлено: 22:14 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874463119.html
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США - РИА Новости, 26.05.2023
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за политической конфронтации между Белым домом и контролирующими палату... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:48
2023-05-26T22:14
сша
джо байден
мвф
в мире
экономика
госдолг сша
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за политической конфронтации между Белым домом и контролирующими палату представителей республиканцами по проблеме госдолга, призывая конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований, говорится в опубликованном заявлении организации. "Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать", - говорится в заявлении. МВФ также призывает конгресс "немедленно поднять или приостановить" потолок долга, дав возможность начать переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874461936.html
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874452816.html
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сша, джо байден, мвф, в мире, экономика, госдолг сша, попытки изменить потолок госдолга сша
США, Джо Байден, МВФ, В мире, Экономика, госдолг США, Попытки изменить потолок госдолга США
МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США

МВФ видит системный риск для США и мировой экономики из-за конфронтации по госдолгу

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за политической конфронтации между Белым домом и контролирующими палату представителей республиканцами по проблеме госдолга, призывая конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований, говорится в опубликованном заявлении организации.
«
"Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать", - говорится в заявлении.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Глава МВФ назвала госдолг США "устойчивым"
Вчера, 20:38
МВФ также призывает конгресс "немедленно поднять или приостановить" потолок долга, дав возможность начать переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Спикер Маккарти оценил риск роста госдолга США
Вчера, 19:46
 
СШАДжо БайденМВФВ миреЭкономикагосдолг СШАПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
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