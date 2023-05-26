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МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга - РИА Новости, 26.05.2023
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20:32 26.05.2023 (обновлено: 22:15 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874460535.html
МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга
МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга - РИА Новости, 26.05.2023
МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга
Международный валютный фонд (МВФ) призывает конгресс США немедленно поднять потолок госдола и начать обсуждение по бюджету на 2024 год, говорится в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:32
2023-05-26T22:15
мвф
конгресс сша
сша
госдолг сша
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) призывает конгресс США немедленно поднять потолок госдола и начать обсуждение по бюджету на 2024 год, говорится в опубликованном заявлении организации.&quot;МВФ призывает конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований&quot;, - говорится в заявлении.
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МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга

МВФ призвал Конгресс США срочно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета-2024

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) призывает конгресс США немедленно поднять потолок госдола и начать обсуждение по бюджету на 2024 год, говорится в опубликованном заявлении организации.
«

"МВФ призывает конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований", - говорится в заявлении.

Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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МВФКонгресс СШАСШАгосдолг СШАПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
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