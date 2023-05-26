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Спикер Маккарти оценил риск роста госдолга США - РИА Новости, 26.05.2023
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19:46 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874452816.html
Спикер Маккарти оценил риск роста госдолга США
Спикер Маккарти оценил риск роста госдолга США - РИА Новости, 26.05.2023
Спикер Маккарти оценил риск роста госдолга США
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что рост госдолга США приведет к тому, что в следующее десятилетие плата по процентам по... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:46
2023-05-26T19:46
сша
кевин маккарти
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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​​ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что рост госдолга США приведет к тому, что в следующее десятилетие плата по процентам по нему будет сопоставима с выплатами за последние 83 года. "Если наш долг станет слишком большим, а он сегодня уже слишком большой, больше всей нашей экономики, достигнув 120% нашего ВВП, в последующие 10 лет нам придется платить больше процентов (по долгу - ред.), чем мы заплатили в последние 83 года", - сказал Маккарти в пятницу в интервью Fox News. Ранее на этой неделе спикер заявил, что ожидает "в любой день" достижения договоренностей с Белым домом, которые бы позволили урегулировать долговой кризис и избежать суверенного дефолта. Он не соглашается с прогнозом президента Джо Байдена о "катастрофе", которая ждет американскую экономику в случае, если к началу июня законодательная и исполнительная ветви власти не договорятся о расширении лимитов заимствований. США, согласно публичным оценкам министерства финансов, могут уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства, если законодатели не санкционируют расширение лимитов заимствований. Республиканцы, контролирующие палату представителей, требуют в обмен на повышение долгового потолка значительного сокращения расходов федерального бюджета.
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сша, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Спикер Маккарти оценил риск роста госдолга США

Fox News: Маккарти предупредил об увеличении платы по процентам при росте госдолга США

© AP Photo / Evan VucciКевин Маккарти
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Кевин Маккарти. Архивное фото
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​​ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что рост госдолга США приведет к тому, что в следующее десятилетие плата по процентам по нему будет сопоставима с выплатами за последние 83 года.
«
"Если наш долг станет слишком большим, а он сегодня уже слишком большой, больше всей нашей экономики, достигнув 120% нашего ВВП, в последующие 10 лет нам придется платить больше процентов (по долгу - ред.), чем мы заплатили в последние 83 года", - сказал Маккарти в пятницу в интервью Fox News.
Ранее на этой неделе спикер заявил, что ожидает "в любой день" достижения договоренностей с Белым домом, которые бы позволили урегулировать долговой кризис и избежать суверенного дефолта. Он не соглашается с прогнозом президента Джо Байдена о "катастрофе", которая ждет американскую экономику в случае, если к началу июня законодательная и исполнительная ветви власти не договорятся о расширении лимитов заимствований.
США, согласно публичным оценкам министерства финансов, могут уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства, если законодатели не санкционируют расширение лимитов заимствований. Республиканцы, контролирующие палату представителей, требуют в обмен на повышение долгового потолка значительного сокращения расходов федерального бюджета.
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СШАКевин МаккартиДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
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