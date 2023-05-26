https://ria.ru/20230526/gershkovich-1874294798.html
Защита обжаловала продление ареста журналисту Гершковичу
Защита обжаловала продление ареста журналисту Гершковичу - РИА Новости, 26.05.2023
Защита обжаловала продление ареста журналисту Гершковичу
Защита корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловала постановление о... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:02
2023-05-26T12:02
2023-05-26T12:02
москва
эван гершкович
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защита корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловала постановление о продлении ему меры пресечения в виде ареста, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба на продление Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Во вторник Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, эван гершкович, происшествия
Москва, Эван Гершкович, Происшествия
Защита обжаловала продление ареста журналисту Гершковичу
Защита обжаловала продление ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защита корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловала постановление о продлении ему меры пресечения в виде ареста, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на продление Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Во вторник Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.
Ранее в МИД РФ
заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США
на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции.
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа ФСБ
России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу