https://ria.ru/20230526/gazoprovod-1874247492.html

В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году

В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году - РИА Новости, 26.05.2023

В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году

Договоренности между Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и "Газпромом" по строительству ветки газопровода из Сербии остаются в силе, Баня-Лука... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:17

2023-05-26T08:17

2023-05-26T09:40

россия

милорад додик

республика сербская

босния и герцеговина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Договоренности между Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и "Газпромом" по строительству ветки газопровода из Сербии остаются в силе, Баня-Лука надеется, что реализация проекта может начаться в этом году, но необходимо согласовать все оставшиеся процедуры, заявил в интервью РИА Новости президент РС Милорад Додик. "Мы надеемся, что оно (строительство – ред.) могло бы начаться в этом году, но необходимо завершить все процедуры на уровне Боснии и Герцеговины", - сказал Додик. "Важно, что процедура идет. И мы со своей стороны сделаем все необходимое, что касается обеспечения формально-правовых условий для начала строительства. Самое важное, что договоренность между "Газпромом" и Республикой Сербской остается в силе, и здесь не предвидится никаких изменений… Просто в Боснии и Герцеговине тогда и другие проекты не будут реализовываться, если нам не будут позволять реализовывать наши проекты", - сказал Додик. Проект магистрального газопровода в БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина