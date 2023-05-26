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В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году - РИА Новости, 26.05.2023
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08:17 26.05.2023 (обновлено: 09:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gazoprovod-1874247492.html
В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году
В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году - РИА Новости, 26.05.2023
В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году
Договоренности между Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и "Газпромом" по строительству ветки газопровода из Сербии остаются в силе, Баня-Лука... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:17
2023-05-26T09:40
россия
милорад додик
республика сербская
босния и герцеговина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Договоренности между Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и "Газпромом" по строительству ветки газопровода из Сербии остаются в силе, Баня-Лука надеется, что реализация проекта может начаться в этом году, но необходимо согласовать все оставшиеся процедуры, заявил в интервью РИА Новости президент РС Милорад Додик. "Мы надеемся, что оно (строительство – ред.) могло бы начаться в этом году, но необходимо завершить все процедуры на уровне Боснии и Герцеговины", - сказал Додик. "Важно, что процедура идет. И мы со своей стороны сделаем все необходимое, что касается обеспечения формально-правовых условий для начала строительства. Самое важное, что договоренность между "Газпромом" и Республикой Сербской остается в силе, и здесь не предвидится никаких изменений… Просто в Боснии и Герцеговине тогда и другие проекты не будут реализовываться, если нам не будут позволять реализовывать наши проекты", - сказал Додик. Проект магистрального газопровода в БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html
россия
республика сербская
босния и герцеговина
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россия, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина
Россия, Милорад Додик, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
В Республике Сербской надеются на строительство газопровода в текущем году

Президент РС Додик надеется на начало строительства газопровода из Сербии до конца года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Договоренности между Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и "Газпромом" по строительству ветки газопровода из Сербии остаются в силе, Баня-Лука надеется, что реализация проекта может начаться в этом году, но необходимо согласовать все оставшиеся процедуры, заявил в интервью РИА Новости президент РС Милорад Додик.
"Мы надеемся, что оно (строительство – ред.) могло бы начаться в этом году, но необходимо завершить все процедуры на уровне Боснии и Герцеговины", - сказал Додик.
"Важно, что процедура идет. И мы со своей стороны сделаем все необходимое, что касается обеспечения формально-правовых условий для начала строительства. Самое важное, что договоренность между "Газпромом" и Республикой Сербской остается в силе, и здесь не предвидится никаких изменений… Просто в Боснии и Герцеговине тогда и другие проекты не будут реализовываться, если нам не будут позволять реализовывать наши проекты", - сказал Додик.
Проект магистрального газопровода в БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.
Читайте полный текст интервью >>>
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РоссияМилорад ДодикРеспублика СербскаяБосния и Герцеговина
 
 
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