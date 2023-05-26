https://ria.ru/20230526/fury-1874419251.html

Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами

Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами - РИА Новости, 26.05.2023

Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами

Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:17

2023-05-26T17:17

2023-05-26T17:31

польша

авто

белоруссия

россия

в мире

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики.Проект постановления, размещенный в пятницу в правительственном законодательном центре, говорит о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".В документе говорится, что он вступит в силу через сутки после официальной публикации.Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

польша

белоруссия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, авто, белоруссия, россия, в мире