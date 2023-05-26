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Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами - РИА Новости, 26.05.2023
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами
Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:17
2023-05-26T17:17
2023-05-26T17:31
польша
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белоруссия
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в мире
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики.Проект постановления, размещенный в пятницу в правительственном законодательном центре, говорит о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".В документе говорится, что он вступит в силу через сутки после официальной публикации.Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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польша, авто, белоруссия, россия, в мире
Польша, Авто, Белоруссия, Россия, В мире
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами
Польша хочет запретить движение через границу фурам с российскими и белорусскими номерами
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики.
Проект постановления, размещенный в пятницу в правительственном законодательном центре, говорит о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".
В документе говорится, что он вступит в силу через сутки после официальной публикации.
Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.
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