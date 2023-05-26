Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 26.05.2023 (обновлено: 17:31 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/fury-1874419251.html
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами - РИА Новости, 26.05.2023
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами
Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:17
2023-05-26T17:31
польша
авто
белоруссия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303011_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_8f1ad548dc6b5201af7c5149369d8c89.jpg
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики.Проект постановления, размещенный в пятницу в правительственном законодательном центре, говорит о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".В документе говорится, что он вступит в силу через сутки после официальной публикации.Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
польша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303011_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_66dfb2aee8ed7b9b8a01c22df8a9a58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, авто, белоруссия, россия, в мире
Польша, Авто, Белоруссия, Россия, В мире
Польша хочет закрыть границу для фур с российскими номерами

Польша хочет запретить движение через границу фурам с российскими и белорусскими номерами

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики.
Проект постановления, размещенный в пятницу в правительственном законодательном центре, говорит о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".
В документе говорится, что он вступит в силу через сутки после официальной публикации.
Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Разориться назло России: Польша не изменяет себе
9 мая, 08:00
 
ПольшаАвтоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала