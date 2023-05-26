https://ria.ru/20230526/fury-1874402959.html

Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур

Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур - РИА Новости, 26.05.2023

Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур

Правительство прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:29

2023-05-26T16:29

2023-05-26T18:37

россия

экономика

польша

деловая россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874407507_286:384:2978:1898_1920x0_80_0_0_ec23e461b8aba8e666642db0acb6fcef.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров."Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило", — уточнили в правительстве.Нижняя палата парламента выступила с подобным предложением в начале недели. Депутаты назвали его ответной мерой на захват здания школы при посольстве России в Варшаве.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в случае принятия этого решения издержки Польши могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.В свою очередь, сегодня Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало проект постановления, согласно которому страна также намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.В опубликованном документе говорится о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".Владимир Путин сегодня сообщил на встрече с членами общественной организации "Деловая Россия", что правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, которые разъезжали по российским дорогам.

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

https://ria.ru/20230516/shkola-1872176578.html

россия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, польша, деловая россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, варшава, в мире, оон