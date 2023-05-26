https://ria.ru/20230526/fury-1874402959.html
Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур
Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур - РИА Новости, 26.05.2023
Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур
Правительство прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:29
2023-05-26T16:29
2023-05-26T18:37
россия
экономика
польша
деловая россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
варшава
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров."Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило", — уточнили в правительстве.Нижняя палата парламента выступила с подобным предложением в начале недели. Депутаты назвали его ответной мерой на захват здания школы при посольстве России в Варшаве.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в случае принятия этого решения издержки Польши могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.В свою очередь, сегодня Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало проект постановления, согласно которому страна также намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.В опубликованном документе говорится о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".Владимир Путин сегодня сообщил на встрече с членами общественной организации "Деловая Россия", что правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, которые разъезжали по российским дорогам.
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, польша, деловая россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, варшава, в мире, оон
Россия, Экономика, Польша, Деловая Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Варшава, В мире, ООН
Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур
Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур и их заправки
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
«
"Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило", — уточнили в правительстве.
Нижняя палата парламента выступила с подобным предложением в начале недели. Депутаты назвали его ответной мерой на захват здания школы при посольстве России в Варшаве
.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин
, в случае принятия этого решения издержки Польши могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.
Разориться назло России: Польша не изменяет себе
В свою очередь, сегодня Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало проект постановления, согласно которому страна также намерена закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.
В опубликованном документе говорится о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".
Владимир Путин
сегодня сообщил на встрече с членами общественной организации "Деловая Россия", что правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, которые разъезжали по российским дорогам.
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