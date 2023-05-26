Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 26.05.2023 (обновлено: 09:11 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/finlyandiya-1874232279.html
В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы
В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы - РИА Новости, 26.05.2023
В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы
Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций "негативно скажется на уровне доверия" между странами, заявил в беседе с Helsingin... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:47
2023-05-26T09:11
в мире
финляндия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций "негативно скажется на уровне доверия" между странами, заявил в беседе с Helsingin Sanomat финский бригадный генерал Сами Нурми.Ранее финский МИД сообщил, что Хельсинки получили информацию от Москвы о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке. Проведение визитов было приостановлено во время пандемии коронавируса, после начала спецоперации на Украине военные инспекции тоже не проводились."На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности", — сказал Нурми, отметив, что соглашение все же имело большое значение.Несмотря на наличие других технологий получения информации, личные встречи между военными и чиновниками также имели свою ценность: "После встречи телефонные переговоры проводить легче", — указал он.Как заявил генерал, решение Москвы является одним из примеров того, как страна "разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции". В случае исчезновения еще оставшихся связей страны-соседи "отдалятся друг от друга еще сильнее", выразил мнение он."Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто", — добавил Нурми.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/depozity-1874138084.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы

Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций "негативно скажется на уровне доверия" между странами, заявил в беседе с Helsingin Sanomat финский бригадный генерал Сами Нурми.
Ранее финский МИД сообщил, что Хельсинки получили информацию от Москвы о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке. Проведение визитов было приостановлено во время пандемии коронавируса, после начала спецоперации на Украине военные инспекции тоже не проводились.
"На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности", — сказал Нурми, отметив, что соглашение все же имело большое значение.
Несмотря на наличие других технологий получения информации, личные встречи между военными и чиновниками также имели свою ценность: "После встречи телефонные переговоры проводить легче", — указал он.
Как заявил генерал, решение Москвы является одним из примеров того, как страна "разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции". В случае исчезновения еще оставшихся связей страны-соседи "отдалятся друг от друга еще сильнее", выразил мнение он.
"Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто", — добавил Нурми.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян
Вчера, 16:41
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала