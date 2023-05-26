https://ria.ru/20230526/finlyandiya-1874232279.html

В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы

В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы - РИА Новости, 26.05.2023

В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций "негативно скажется на уровне доверия" между странами, заявил в беседе с Helsingin... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T01:47

2023-05-26T01:47

2023-05-26T09:11

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций "негативно скажется на уровне доверия" между странами, заявил в беседе с Helsingin Sanomat финский бригадный генерал Сами Нурми.Ранее финский МИД сообщил, что Хельсинки получили информацию от Москвы о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке. Проведение визитов было приостановлено во время пандемии коронавируса, после начала спецоперации на Украине военные инспекции тоже не проводились."На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности", — сказал Нурми, отметив, что соглашение все же имело большое значение.Несмотря на наличие других технологий получения информации, личные встречи между военными и чиновниками также имели свою ценность: "После встречи телефонные переговоры проводить легче", — указал он.Как заявил генерал, решение Москвы является одним из примеров того, как страна "разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции". В случае исчезновения еще оставшихся связей страны-соседи "отдалятся друг от друга еще сильнее", выразил мнение он."Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто", — добавил Нурми.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, финляндия, россия