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Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза - РИА Новости, 26.05.2023
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Союзное государство
 
19:38 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/finansirovanie-1874450751.html
Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза
Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза - РИА Новости, 26.05.2023
Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза
Финансирование проектов и программ гуманитарного характера в Союзном государстве увеличено в 2023 году в 1,5 раза, сообщил Государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:38
2023-05-26T19:38
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Финансирование проектов и программ гуманитарного характера в Союзном государстве увеличено в 2023 году в 1,5 раза, сообщил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В пятницу Мезенцев выступил на совместном заседании президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук и представителей НИЦ "Курчатовский институт", на котором в том числе обсудили перспективные проекты совместных программ и стратегию научно-технологического развития Союзного государства."Мы хотим увеличить в полтора раза финансирование всех гуманитарных проектов, быть партнерами, в том числе, академического сообщества. В этом году мы уже в полтора раза финансируем проектов больше – это кадетские смены, спартакиада, которую мы будем делать для взрослых спортсменов и для молодых спортсменов и десятки других предложений. Но это все очень важно делать в духе товарищества, равноправия и уважения друг к другу", - подчеркнул Мезенцев.Говоря о патриотическом воспитании, госсекретарь сказал, что формирование исторической памяти должно идти в активном диалоге с молодежью, через силу примера, в служении государству и его интересам."Существует такое понятие, как "сила примера", которое вмещает в себя любовь к родине, служение своему государству и его союзникам, не забывая уроки Великой Отечественной войны. Нам необходим диалог с молодежью не только о науке и современных технологиях, а о таких понятиях, как долг гражданина в условиях сильнейшего санкционного давления", - отметил госсекретарь.По его словам, очень важно на современном этапе, говорить о патриотизме "предельно твердо, мужественно и смело" с молодыми людьми о патриотизме и любви к родине.
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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Финансирование проектов и программ гуманитарного характера в Союзном государстве увеличено в 2023 году в 1,5 раза, сообщил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В пятницу Мезенцев выступил на совместном заседании президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук и представителей НИЦ "Курчатовский институт", на котором в том числе обсудили перспективные проекты совместных программ и стратегию научно-технологического развития Союзного государства.
"Мы хотим увеличить в полтора раза финансирование всех гуманитарных проектов, быть партнерами, в том числе, академического сообщества. В этом году мы уже в полтора раза финансируем проектов больше – это кадетские смены, спартакиада, которую мы будем делать для взрослых спортсменов и для молодых спортсменов и десятки других предложений. Но это все очень важно делать в духе товарищества, равноправия и уважения друг к другу", - подчеркнул Мезенцев.
Говоря о патриотическом воспитании, госсекретарь сказал, что формирование исторической памяти должно идти в активном диалоге с молодежью, через силу примера, в служении государству и его интересам.
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"Существует такое понятие, как "сила примера", которое вмещает в себя любовь к родине, служение своему государству и его союзникам, не забывая уроки Великой Отечественной войны. Нам необходим диалог с молодежью не только о науке и современных технологиях, а о таких понятиях, как долг гражданина в условиях сильнейшего санкционного давления", - отметил госсекретарь.
По его словам, очень важно на современном этапе, говорить о патриотизме "предельно твердо, мужественно и смело" с молодыми людьми о патриотизме и любви к родине.
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевБелоруссияРоссия
 
 
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