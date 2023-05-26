https://ria.ru/20230526/finansirovanie-1874450751.html

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза - РИА Новости, 26.05.2023

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов в СГ выросло в 1,5 раза

Финансирование проектов и программ гуманитарного характера в Союзном государстве увеличено в 2023 году в 1,5 раза, сообщил Государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:38

2023-05-26T19:38

2023-05-26T19:38

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Финансирование проектов и программ гуманитарного характера в Союзном государстве увеличено в 2023 году в 1,5 раза, сообщил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В пятницу Мезенцев выступил на совместном заседании президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук и представителей НИЦ "Курчатовский институт", на котором в том числе обсудили перспективные проекты совместных программ и стратегию научно-технологического развития Союзного государства."Мы хотим увеличить в полтора раза финансирование всех гуманитарных проектов, быть партнерами, в том числе, академического сообщества. В этом году мы уже в полтора раза финансируем проектов больше – это кадетские смены, спартакиада, которую мы будем делать для взрослых спортсменов и для молодых спортсменов и десятки других предложений. Но это все очень важно делать в духе товарищества, равноправия и уважения друг к другу", - подчеркнул Мезенцев.Говоря о патриотическом воспитании, госсекретарь сказал, что формирование исторической памяти должно идти в активном диалоге с молодежью, через силу примера, в служении государству и его интересам."Существует такое понятие, как "сила примера", которое вмещает в себя любовь к родине, служение своему государству и его союзникам, не забывая уроки Великой Отечественной войны. Нам необходим диалог с молодежью не только о науке и современных технологиях, а о таких понятиях, как долг гражданина в условиях сильнейшего санкционного давления", - отметил госсекретарь.По его словам, очень важно на современном этапе, говорить о патриотизме "предельно твердо, мужественно и смело" с молодыми людьми о патриотизме и любви к родине.

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Алёна Пава

дмитрий мезенцев, белоруссия, россия