https://ria.ru/20230526/f-35-1874243373.html

В Таиланде заявили, что не смогут приобрести у США истребители F-35

В Таиланде заявили, что не смогут приобрести у США истребители F-35 - РИА Новости, 26.05.2023

В Таиланде заявили, что не смогут приобрести у США истребители F-35

Таиланд не сможет сейчас осуществить заявленную сделку по приобретению у США самолетов-истребителей F-35 из-за нехватки времени на строительство необходимой для РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T07:10

2023-05-26T07:10

2023-05-26T07:10

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БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Таиланд не сможет сейчас осуществить заявленную сделку по приобретению у США самолетов-истребителей F-35 из-за нехватки времени на строительство необходимой для эксплуатации этих самолетов инфраструктуры. Об этом заявил на пресс-брифинге в Бангкоке официальный представитель военно-воздушных сил Таиланда главный маршал авиации Прапхат Сончайди. США не могут пока поставить Таиланду F-35, так как, по американским правилам, предусмотренным для таких поставок, стране, которая впервые покупает истребители этой модели, необходимо до 10 лет на подготовку инфраструктуры, необходимой для их использования, сообщил журналистам Сончайди, слова которого приводит интернет-версия газеты Bangkok Post. По его словам, должна быть построена специфическая инфраструктура, созданы системы подготовки пилотов и безопасности, так как эти самолеты спроектированы на основе новых технических и оперативных концепций и применения стелс-технологии. Главный маршал авиации подчеркнул, что существующая в Таиланде инфраструктура поддержки эксплуатации состоящих сейчас на вооружении ВВС американских истребителей F-16 не подходит для F-35, а действующие в стране логистические системы, материальное обеспечение и системы управления, рассчитанные на F-16, не могут одновременно использоваться для F-35, так как с этой моделью они не полностью совместимы. "США намереваются продолжить с нами обсуждение поставки F-35 c прицелом на будущее", - добавил официальный представитель ВВС. По его словам, в настоящий момент американская сторона готова обсуждать с Таиландом поставку истребителей четвертого поколения F-16 Block 70 и F-15 Strike Eagle, которые могут быть поставлены значительно скорее и отвечают требованиям ВВС Таиланда, сказал Сончайди. Он также подтвердил, что Таиланду необходимо приобрести новые истребители на замену парку истребителей F-16 устаревших модификаций, которые в силу морального старения и выработки ресурса в скором времени должны быть сняты с вооружения. В январе 2023 года правительство Таиланда одобрило выделение ВВС 398 миллионов долларов на покупку у США четырех самолетов F-35A. Более 10,6 миллиона долларов уже были переданы военно-воздушным силам на уплату авансового платежа по сделке с США.

https://ria.ru/20230502/ssha-1869042486.html

https://ria.ru/20230402/istrebiteli-1862427670.html

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