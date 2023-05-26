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Европа сошла с ума, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
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08:14 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/evropa-1874247183.html
Европа сошла с ума, заявил Медведев
Европа сошла с ума, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
Европа сошла с ума, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума, постоянно подогревает и накаляет своими решениями обстановку, тогда как США исходят... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:14
2023-05-26T08:14
европа
россия
сша
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума, постоянно подогревает и накаляет своими решениями обстановку, тогда как США исходят из прагматических интересов и пытаются "изничтожить многовекового врага" в лице России. "Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага. Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", - сказал он в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html
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европа, россия, сша, дмитрий медведев, в мире
Европа, Россия, США, Дмитрий Медведев, В мире
Европа сошла с ума, заявил Медведев

Медведев заявил, что Европа сошла с ума, накаляет своими решениями обстановку

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума, постоянно подогревает и накаляет своими решениями обстановку, тогда как США исходят из прагматических интересов и пытаются "изничтожить многовекового врага" в лице России.
"Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага. Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", - сказал он в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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