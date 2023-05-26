https://ria.ru/20230526/evropa-1874247183.html

Европа сошла с ума, заявил Медведев

Европа сошла с ума, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023

Европа сошла с ума, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума, постоянно подогревает и накаляет своими решениями обстановку, тогда как США исходят... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:14

2023-05-26T08:14

2023-05-26T08:14

европа

россия

сша

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа сошла с ума, постоянно подогревает и накаляет своими решениями обстановку, тогда как США исходят из прагматических интересов и пытаются "изничтожить многовекового врага" в лице России. "Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага. Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", - сказал он в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.

https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html

европа

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, россия, сша, дмитрий медведев, в мире