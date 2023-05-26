https://ria.ru/20230526/elbrus-1874368276.html

На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей

На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2023

На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей

Кавказ.РФ подписал договор с подрядчиком о создании на курорте "Эльбрус" до 2025 года новой системы искусственного оснежения, стоимость контракта составляет 1,3 РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:11

2023-05-26T15:11

2023-05-26T15:11

туризм

новости - туризм

россия

эльбрус

отдых в россии

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869876629_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f0f8e91a8b13d4c6cb3c54c1b1811c30.jpg

НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Кавказ.РФ подписал договор с подрядчиком о создании на курорте "Эльбрус" до 2025 года новой системы искусственного оснежения, стоимость контракта составляет 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. "Подрядчик приступит к строительству системы оснежения этим летом. Водозаборный узел планируется разместить на реке Баксан. От него отведут насосные станции и трубопровод протяженностью 12 км – вода по трубам будет поступать в снежные пушки, установленные на склонах Эльбруса", – говорится в сообщении. По данным компании, в течение двух лет общее число снежных пушек на курорте увеличится в 10 раз – с 20 до 200. Их установят на трассах Кругозор – Азау и Мир – Кругозор на высоте от 2350 до 3500 метров. "При первом устойчивом минусе мы сможем готовить нижние трассы, не дожидаясь обильных снегопадов. У нас и так самый продолжительный горнолыжный сезон на Кавказе, с октября-ноября и до лета. С дополнительными снежными пушками мы совсем перестанем зависеть от погоды – сезон станет более предсказуемым", – отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.

https://ria.ru/20230526/samolet-1874295542.html

россия

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, эльбрус, отдых в россии, достопримечательности