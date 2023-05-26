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На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2023
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Туризм
 
15:11 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/elbrus-1874368276.html
На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей
На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2023
На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей
Кавказ.РФ подписал договор с подрядчиком о создании на курорте "Эльбрус" до 2025 года новой системы искусственного оснежения, стоимость контракта составляет 1,3 РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:11
2023-05-26T15:11
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Кавказ.РФ подписал договор с подрядчиком о создании на курорте "Эльбрус" до 2025 года новой системы искусственного оснежения, стоимость контракта составляет 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. "Подрядчик приступит к строительству системы оснежения этим летом. Водозаборный узел планируется разместить на реке Баксан. От него отведут насосные станции и трубопровод протяженностью 12 км – вода по трубам будет поступать в снежные пушки, установленные на склонах Эльбруса", – говорится в сообщении. По данным компании, в течение двух лет общее число снежных пушек на курорте увеличится в 10 раз – с 20 до 200. Их установят на трассах Кругозор – Азау и Мир – Кругозор на высоте от 2350 до 3500 метров. "При первом устойчивом минусе мы сможем готовить нижние трассы, не дожидаясь обильных снегопадов. У нас и так самый продолжительный горнолыжный сезон на Кавказе, с октября-ноября и до лета. С дополнительными снежными пушками мы совсем перестанем зависеть от погоды – сезон станет более предсказуемым", – отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.
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новости - туризм, россия, эльбрус, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Эльбрус, отдых в России, Достопримечательности
На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей

На Эльбрусе продлят сезон катания за счет увеличения системы искусственного оснежения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Кавказ.РФ подписал договор с подрядчиком о создании на курорте "Эльбрус" до 2025 года новой системы искусственного оснежения, стоимость контракта составляет 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.
"Подрядчик приступит к строительству системы оснежения этим летом. Водозаборный узел планируется разместить на реке Баксан. От него отведут насосные станции и трубопровод протяженностью 12 км – вода по трубам будет поступать в снежные пушки, установленные на склонах Эльбруса", – говорится в сообщении.
По данным компании, в течение двух лет общее число снежных пушек на курорте увеличится в 10 раз – с 20 до 200. Их установят на трассах Кругозор – Азау и Мир – Кругозор на высоте от 2350 до 3500 метров.
"При первом устойчивом минусе мы сможем готовить нижние трассы, не дожидаясь обильных снегопадов. У нас и так самый продолжительный горнолыжный сезон на Кавказе, с октября-ноября и до лета. С дополнительными снежными пушками мы совсем перестанем зависеть от погоды – сезон станет более предсказуемым", – отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.
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