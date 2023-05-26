https://ria.ru/20230526/eksport-1874366745.html

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд - РИА Новости, 26.05.2023

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд

Объем поддержанного группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Африку в 2022 году составил 1,05 миллиарда долларов, рассказал... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:07

2023-05-26T15:07

2023-05-26T15:07

российский экспортный центр (рэц)

африка

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Объем поддержанного группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Африку в 2022 году составил 1,05 миллиарда долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Если говорить про страновое распределение, наибольшее количество услуг российским экспортерам группа РЭЦ предоставила по таким странам, как: Египет, Алжир, Марокко, Кения, ЮАР и Нигерия", - сказал Прохоренко в эфире РБК-ТВ.Российские компании демонстрируют активный интерес в поиске партнеров в странах Африки и готовы предлагать качественную и конкурентную продукцию металлургического и лесопромышленного комплекса, грузовую и сельскохозяйственную технику. Высокий потенциал имеют поставки российского оборудования. Кроме того, с учетом возросшей проблематики обеспечения продовольственной безопасности в странах Африки, поставки российских зерновых и минеральных удобрений для нужд населения континента носят стратегический характер, отметил директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра.По его словам, для расширения контактов между представителями российских компаний и африканского бизнеса группа РЭЦ работает над обеспечением более широкого участия российских компаний в отраслевых и межотраслевых бизнес-миссиях, а также крупных выставках в Африке. "Это позволит отечественным экспортерам оперативно устанавливать прочные личные контакты с африканскими контрагентами и более глубоко погрузиться в действующую проблематику и ситуацию на континенте", - подчеркнул Прохоренко.Так, летом 2022 года Российский экспортный центр организовал бизнес-миссию в ЮАР в сфере машиностроения и технологических решений, в которой приняли участие 12 российских компаний, которые провели более 120 b2b-встреч с потенциальными импортерами из ЮАР, ДРК, Зимбабве, Мозамбика и Замбии. Также в ноябре прошлого года состоялась деловая миссия в ЮАР в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а в международном экспортном форуме "Сделано в России" приняли участие представители 12 африканских стран.В этом году группа РЭЦ продолжит работу в этом направлении. Так, в частности, в июне РЭЦ организует коллективную экспозицию российских компаний пищевой промышленности под брендом Made in Russia на выставке Food & Beverage West Africa 2023, которая состоится в Нигерии.

https://ria.ru/20230525/kompanii-1874176394.html

https://ria.ru/20230523/rets-1873658929.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), африка, россия