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РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд - РИА Новости, 26.05.2023
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15:07 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/eksport-1874366745.html
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд - РИА Новости, 26.05.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд
Объем поддержанного группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Африку в 2022 году составил 1,05 миллиарда долларов, рассказал... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:07
2023-05-26T15:07
российский экспортный центр (рэц)
африка
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Объем поддержанного группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Африку в 2022 году составил 1,05 миллиарда долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Если говорить про страновое распределение, наибольшее количество услуг российским экспортерам группа РЭЦ предоставила по таким странам, как: Египет, Алжир, Марокко, Кения, ЮАР и Нигерия", - сказал Прохоренко в эфире РБК-ТВ.Российские компании демонстрируют активный интерес в поиске партнеров в странах Африки и готовы предлагать качественную и конкурентную продукцию металлургического и лесопромышленного комплекса, грузовую и сельскохозяйственную технику. Высокий потенциал имеют поставки российского оборудования. Кроме того, с учетом возросшей проблематики обеспечения продовольственной безопасности в странах Африки, поставки российских зерновых и минеральных удобрений для нужд населения континента носят стратегический характер, отметил директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра.По его словам, для расширения контактов между представителями российских компаний и африканского бизнеса группа РЭЦ работает над обеспечением более широкого участия российских компаний в отраслевых и межотраслевых бизнес-миссиях, а также крупных выставках в Африке. "Это позволит отечественным экспортерам оперативно устанавливать прочные личные контакты с африканскими контрагентами и более глубоко погрузиться в действующую проблематику и ситуацию на континенте", - подчеркнул Прохоренко.Так, летом 2022 года Российский экспортный центр организовал бизнес-миссию в ЮАР в сфере машиностроения и технологических решений, в которой приняли участие 12 российских компаний, которые провели более 120 b2b-встреч с потенциальными импортерами из ЮАР, ДРК, Зимбабве, Мозамбика и Замбии. Также в ноябре прошлого года состоялась деловая миссия в ЮАР в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а в международном экспортном форуме "Сделано в России" приняли участие представители 12 африканских стран.В этом году группа РЭЦ продолжит работу в этом направлении. Так, в частности, в июне РЭЦ организует коллективную экспозицию российских компаний пищевой промышленности под брендом Made in Russia на выставке Food &amp; Beverage West Africa 2023, которая состоится в Нигерии.
https://ria.ru/20230525/kompanii-1874176394.html
https://ria.ru/20230523/rets-1873658929.html
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российский экспортный центр (рэц), африка, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Африка, Россия

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Африку более чем на $1 млрд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Объем поддержанного группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Африку в 2022 году составил 1,05 миллиарда долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"Если говорить про страновое распределение, наибольшее количество услуг российским экспортерам группа РЭЦ предоставила по таким странам, как: Египет, Алжир, Марокко, Кения, ЮАР и Нигерия", - сказал Прохоренко в эфире РБК-ТВ.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Российские компании демонстрируют активный интерес в поиске партнеров в странах Африки и готовы предлагать качественную и конкурентную продукцию металлургического и лесопромышленного комплекса, грузовую и сельскохозяйственную технику. Высокий потенциал имеют поставки российского оборудования. Кроме того, с учетом возросшей проблематики обеспечения продовольственной безопасности в странах Африки, поставки российских зерновых и минеральных удобрений для нужд населения континента носят стратегический характер, отметил директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра.
По его словам, для расширения контактов между представителями российских компаний и африканского бизнеса группа РЭЦ работает над обеспечением более широкого участия российских компаний в отраслевых и межотраслевых бизнес-миссиях, а также крупных выставках в Африке. "Это позволит отечественным экспортерам оперативно устанавливать прочные личные контакты с африканскими контрагентами и более глубоко погрузиться в действующую проблематику и ситуацию на континенте", - подчеркнул Прохоренко.
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Так, летом 2022 года Российский экспортный центр организовал бизнес-миссию в ЮАР в сфере машиностроения и технологических решений, в которой приняли участие 12 российских компаний, которые провели более 120 b2b-встреч с потенциальными импортерами из ЮАР, ДРК, Зимбабве, Мозамбика и Замбии. Также в ноябре прошлого года состоялась деловая миссия в ЮАР в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а в международном экспортном форуме "Сделано в России" приняли участие представители 12 африканских стран.
В этом году группа РЭЦ продолжит работу в этом направлении. Так, в частности, в июне РЭЦ организует коллективную экспозицию российских компаний пищевой промышленности под брендом Made in Russia на выставке Food & Beverage West Africa 2023, которая состоится в Нигерии.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)АфрикаРоссия
 
 
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