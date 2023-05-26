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Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций - РИА Новости, 26.05.2023
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05:10 26.05.2023 (обновлено: 05:44 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/eksport-1874238580.html
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций - РИА Новости, 26.05.2023
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций
Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ, следует из документов РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:10
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россия
токио
япония
санкции в отношении россии
экономика
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ, следует из документов японского МИД. В свою очередь, японское министерство экономики, торговли и промышленности в своем информационном бюллетене уточняет, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня этого года. Таким образом, экспортные ограничения в рамках всех санкционных пакетов затрагивают теперь 437 организаций из РФ.
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россия, токио, япония, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Токио, Япония, Санкции в отношении России, Экономика
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций

Япония в рамках нового пакета санкций ввела запрет на экспорт для 80 организаций из России

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ, следует из документов японского МИД.
В свою очередь, японское министерство экономики, торговли и промышленности в своем информационном бюллетене уточняет, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня этого года.
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов
04:49
Таким образом, экспортные ограничения в рамках всех санкционных пакетов затрагивают теперь 437 организаций из РФ.
 
РоссияТокиоЯпонияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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