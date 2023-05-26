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Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций - РИА Новости, 26.05.2023
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций
Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ, следует из документов РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:10
2023-05-26T05:10
2023-05-26T05:44
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япония
санкции в отношении россии
экономика
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ, следует из документов японского МИД. В свою очередь, японское министерство экономики, торговли и промышленности в своем информационном бюллетене уточняет, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня этого года. Таким образом, экспортные ограничения в рамках всех санкционных пакетов затрагивают теперь 437 организаций из РФ.
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россия, токио, япония, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Токио, Япония, Санкции в отношении России, Экономика
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций
Япония в рамках нового пакета санкций ввела запрет на экспорт для 80 организаций из России