Рейтинг@Mail.ru
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 26.05.2023 (обновлено: 22:57 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874473260.html
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике - РИА Новости, 26.05.2023
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике
Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T22:45
2023-05-26T22:57
экономика
сша
мвф
федеральная резервная система сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) могут нести серьезные последствия для остального мира, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Комбинация повышенных процентных ставок США, более сильный доллар и резкое снижение активности создадут значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира", - говорится в опубликованном сообщении международной организации. Как подчеркнули в МВФ, хотя ближнесрочные показатели роста США могут оказаться лучше, чем ожидается, "это только будет означать, что экономика замедлится более резко (возможно, в 2024 году), создавая рецессию при сохранении жесткой монетарной политики".
https://ria.ru/20230526/defolt-1874288177.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, мвф, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, МВФ, Федеральная резервная система США, В мире
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике

МВФ: спад активности в США, рост доллара и высокие ставки ФРС серьезно угрожают всему миру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) могут нести серьезные последствия для остального мира, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
«
"Комбинация повышенных процентных ставок США, более сильный доллар и резкое снижение активности создадут значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира", - говорится в опубликованном сообщении международной организации.
Как подчеркнули в МВФ, хотя ближнесрочные показатели роста США могут оказаться лучше, чем ожидается, "это только будет означать, что экономика замедлится более резко (возможно, в 2024 году), создавая рецессию при сохранении жесткой монетарной политики".
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Доверие к доллару в мире подорвано, считает Медведев
Вчера, 11:43
 
ЭкономикаСШАМВФФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала