https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874473260.html
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике - РИА Новости, 26.05.2023
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике
Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T22:45
2023-05-26T22:45
2023-05-26T22:57
экономика
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мвф
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) могут нести серьезные последствия для остального мира, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Комбинация повышенных процентных ставок США, более сильный доллар и резкое снижение активности создадут значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира", - говорится в опубликованном сообщении международной организации. Как подчеркнули в МВФ, хотя ближнесрочные показатели роста США могут оказаться лучше, чем ожидается, "это только будет означать, что экономика замедлится более резко (возможно, в 2024 году), создавая рецессию при сохранении жесткой монетарной политики".
https://ria.ru/20230526/defolt-1874288177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, мвф, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, МВФ, Федеральная резервная система США, В мире
В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике
МВФ: спад активности в США, рост доллара и высокие ставки ФРС серьезно угрожают всему миру