https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874473260.html

В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике

В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике - РИА Новости, 26.05.2023

В МВФ назвали три главные угрозы мировой экономике

Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T22:45

2023-05-26T22:45

2023-05-26T22:57

экономика

сша

мвф

федеральная резервная система сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) могут нести серьезные последствия для остального мира, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Комбинация повышенных процентных ставок США, более сильный доллар и резкое снижение активности создадут значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира", - говорится в опубликованном сообщении международной организации. Как подчеркнули в МВФ, хотя ближнесрочные показатели роста США могут оказаться лучше, чем ожидается, "это только будет означать, что экономика замедлится более резко (возможно, в 2024 году), создавая рецессию при сохранении жесткой монетарной политики".

https://ria.ru/20230526/defolt-1874288177.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, мвф, федеральная резервная система сша, в мире