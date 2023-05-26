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ЦБ оценил риски в реальной экономике России - РИА Новости, 26.05.2023
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15:51 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874382681.html
ЦБ оценил риски в реальной экономике России
ЦБ оценил риски в реальной экономике России - РИА Новости, 26.05.2023
ЦБ оценил риски в реальной экономике России
Банк России считает риски в нефинансовом секторе страны умеренными, этому способствовала быстрая адаптация экономики к санкциям, заявила первый зампред... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:51
2023-05-26T15:51
экономика
россия
ксения юдаева
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России считает риски в нефинансовом секторе страны умеренными, этому способствовала быстрая адаптация экономики к санкциям, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. "В целом риски в нефинансовом секторе сейчас достаточно умеренные, это связано с достаточно быстрой адаптацией экономики к санкциям", - заявила она.
https://ria.ru/20230415/normalizatsiya-1865485519.html
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экономика, россия, ксения юдаева, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ксения Юдаева, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил риски в реальной экономике России

Зампред регулятора Юдаева: Центробанк считает риски в реальной экономике России умеренными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России считает риски в нефинансовом секторе страны умеренными, этому способствовала быстрая адаптация экономики к санкциям, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
«
"В целом риски в нефинансовом секторе сейчас достаточно умеренные, это связано с достаточно быстрой адаптацией экономики к санкциям", - заявила она.
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ЭкономикаРоссияКсения ЮдаеваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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