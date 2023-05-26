https://ria.ru/20230526/ekologiya-1874359499.html

Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня

Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня - РИА Новости, 26.05.2023

Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня

XVI Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сообщили журналистам организаторы. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:55

2023-05-26T14:55

2023-05-26T14:55

россия

москва

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

общество

донбасс

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. XVI Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сообщили журналистам организаторы. "Опубликована программа XIV Международного форума "Экология". В этом году мероприятие начнет свою работу в День эколога и Всемирный день окружающей среды 5 июня. Двухдневная программа будет насыщена деловыми событиями и торжественными мероприятиями, приуроченными к этим праздникам", - говорится в сообщении. Как отмечают организаторы, в программу 2023 года включен ряд новых тем. В частности, отдельная секция будет посвящена экологии Донбасса. В ней планируется обсудить подготовку долгосрочного плана по восстановлению экологии новых регионов России. В рамках форума также пройдет выставка, на которой будут представлены проекты в сфере природосбережения, управления отходами производства и потребления, обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Форум пройдет при поддержке Госдумы и Минприроды России. Итогом мероприятия станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников, которая будет направлена в профильные органы власти. Профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога ежегодно отмечается в России 5 июня. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.

https://ria.ru/20230519/onkologiya-1872822559.html

https://ria.ru/20230331/forum-1862292662.html

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология, общество, донбасс