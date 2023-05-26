https://ria.ru/20230526/ekologiya-1874359499.html
Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня
Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня - РИА Новости, 26.05.2023
Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня
XVI Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сообщили журналистам организаторы. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:55
2023-05-26T14:55
2023-05-26T14:55
россия
москва
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
общество
донбасс
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. XVI Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сообщили журналистам организаторы. "Опубликована программа XIV Международного форума "Экология". В этом году мероприятие начнет свою работу в День эколога и Всемирный день окружающей среды 5 июня. Двухдневная программа будет насыщена деловыми событиями и торжественными мероприятиями, приуроченными к этим праздникам", - говорится в сообщении. Как отмечают организаторы, в программу 2023 года включен ряд новых тем. В частности, отдельная секция будет посвящена экологии Донбасса. В ней планируется обсудить подготовку долгосрочного плана по восстановлению экологии новых регионов России. В рамках форума также пройдет выставка, на которой будут представлены проекты в сфере природосбережения, управления отходами производства и потребления, обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Форум пройдет при поддержке Госдумы и Минприроды России. Итогом мероприятия станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников, которая будет направлена в профильные органы власти. Профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога ежегодно отмечается в России 5 июня. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.
https://ria.ru/20230519/onkologiya-1872822559.html
https://ria.ru/20230331/forum-1862292662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология, общество, донбасс
Россия, Москва, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология, Общество, Донбасс
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. XVI Международный форум "Экология" откроется в Москве 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сообщили журналистам организаторы.
"Опубликована программа XIV Международного форума "Экология". В этом году мероприятие начнет свою работу в День эколога и Всемирный день окружающей среды 5 июня. Двухдневная программа будет насыщена деловыми событиями и торжественными мероприятиями, приуроченными к этим праздникам", - говорится в сообщении.
Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня
Как отмечают организаторы, в программу 2023 года включен ряд новых тем. В частности, отдельная секция будет посвящена экологии Донбасса
. В ней планируется обсудить подготовку долгосрочного плана по восстановлению экологии новых регионов России
.
В рамках форума также пройдет выставка, на которой будут представлены проекты в сфере природосбережения, управления отходами производства и потребления, обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Форум пройдет при поддержке Госдумы
и Минприроды
России. Итогом мероприятия станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников, которая будет направлена в профильные органы власти.
Профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога ежегодно отмечается в России 5 июня. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.
В России впервые пройдет Форум будущих технологий