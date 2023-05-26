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В Киеве глава райсуда насмерть сбил военнослужащего - РИА Новости, 26.05.2023
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09:33 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/dtp-1874256530.html
В Киеве глава райсуда насмерть сбил военнослужащего
В Киеве глава райсуда насмерть сбил военнослужащего - РИА Новости, 26.05.2023
В Киеве глава райсуда насмерть сбил военнослужащего
Глава Макаровского районного суда Киевской области насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве, пишет издание "Украинская... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:33
2023-05-26T09:33
в мире
киевская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Макаровского районного суда Киевской области насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве, пишет издание "Украинская правда". "В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице", - пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, речь идет о главе Макаровского райсуда Алексее Тандыре. "По данным источников, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП", - пишет "Украинская правда".
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в мире, киевская область, киев, украина
В мире, Киевская область, Киев, Украина
В Киеве глава райсуда насмерть сбил военнослужащего

В Киеве пьяный глава райсуда насмерть сбил военнослужащего на блокпосту

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Макаровского районного суда Киевской области насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве, пишет издание "Украинская правда".
"В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице", - пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, речь идет о главе Макаровского райсуда Алексее Тандыре.
"По данным источников, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП", - пишет "Украинская правда".
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