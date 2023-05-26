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Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 26.05.2023 (обновлено: 17:08 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dron-1874408988.html
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2023
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО
В распоряжении РИА Новости оказалось видео объективного контроля, на котором запечатлена работа беспилотников на Харьковском направлении. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:47
2023-05-26T17:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось видео объективного контроля, на котором запечатлена работа беспилотников на Харьковском направлении.Как уточняется, бойцы Западного военного округа активно используют ударные дроны для атак на позиции ВСУ. При этом аппараты адаптировали под сброс гранат. В результате одного из таких налетов несколько солдат украинской армии получили ранения.Как сообщило сегодня Минобороны, на Купянском направлении группировка войск "Запад" усилиями артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречной и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, возле населенных пунктов Масютовка и Ивановка удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
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вооруженные силы рф, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО

РИА Новости опубликовало видео работы ударного дрона ВС России в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось видео объективного контроля, на котором запечатлена работа беспилотников на Харьковском направлении.
Как уточняется, бойцы Западного военного округа активно используют ударные дроны для атак на позиции ВСУ. При этом аппараты адаптировали под сброс гранат. В результате одного из таких налетов несколько солдат украинской армии получили ранения.
Как сообщило сегодня Минобороны, на Купянском направлении группировка войск "Запад" усилиями артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречной и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, возле населенных пунктов Масютовка и Ивановка удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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