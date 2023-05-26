https://ria.ru/20230526/dron-1874408988.html
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2023
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО
В распоряжении РИА Новости оказалось видео объективного контроля, на котором запечатлена работа беспилотников на Харьковском направлении. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:47
2023-05-26T16:47
2023-05-26T17:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось видео объективного контроля, на котором запечатлена работа беспилотников на Харьковском направлении.Как уточняется, бойцы Западного военного округа активно используют ударные дроны для атак на позиции ВСУ. При этом аппараты адаптировали под сброс гранат. В результате одного из таких налетов несколько солдат украинской армии получили ранения.Как сообщило сегодня Минобороны, на Купянском направлении группировка войск "Запад" усилиями артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречной и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, возле населенных пунктов Масютовка и Ивановка удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО
РИА Новости опубликовало видео работы ударного дрона ВС России в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео
объективного контроля, на котором запечатлена работа беспилотников на Харьковском направлении.
Как уточняется, бойцы Западного военного округа активно используют ударные дроны для атак на позиции ВСУ. При этом аппараты адаптировали под сброс гранат. В результате одного из таких налетов несколько солдат украинской армии получили ранения.
Как сообщило сегодня Минобороны, на Купянском направлении группировка войск "Запад" усилиями артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречной и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, возле населенных пунктов Масютовка и Ивановка удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".