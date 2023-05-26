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ВС России уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 26.05.2023
ВС России уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении
Потери украинской армии в результате действий подразделений "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих и 6... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:49
2023-05-26T14:49
2023-05-26T14:50
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Потери украинской армии в результате действий подразделений "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих и 6 единиц техники, также поражен склад с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Верхнекаменского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении