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Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS, уточнили в ДНР - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874440573.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS, уточнили в ДНР
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS, уточнили в ДНР - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS, уточнили в ДНР
Обстрел центра Донецка украинскими войсками в пятницу был произведен из американской РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство Донецкой Народной республики в РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:34
2023-05-26T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Обстрел центра Донецка украинскими войсками в пятницу был произведен из американской РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ворошиловского района, а также уточнили направление ведения огня. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-31", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что зафиксированы прилеты в районе торгового комплекса Green Plaza. Как передает корреспондент РИА Новости, попадания снарядов пришлись по жилому сектору Ворошиловского района, недалеко от торговых центров, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874416961.html
донецк
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS, уточнили в ДНР

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Обстрел центра Донецка украинскими войсками в пятницу был произведен из американской РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«
"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ворошиловского района, а также уточнили направление ведения огня. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-31", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что зафиксированы прилеты в районе торгового комплекса Green Plaza.
Как передает корреспондент РИА Новости, попадания снарядов пришлись по жилому сектору Ворошиловского района, недалеко от торговых центров, информация о пострадавших уточняется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2023
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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