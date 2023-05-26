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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874301418.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:18
2023-05-26T12:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Александр Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района погибла 37-летняя женщина. "По состоянию на 11.30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Калининский район) - по улице 50-й Гвардейской дивизии, 17 ... женщина 1968 года рождения получила ранение", - говорится в телеграм-канале представительства. Из-за обстрелов повреждены Республиканская клиническая туберкулезная больница и Республиканский центр профпатологии и реабилитации по проспекту Ильича, а также 10 автомобилей и АЗС по Красногвардейскому проспекту. Кроме того, обесточены девять трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 627 абонентов. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874282251.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Донецка Александр Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района погибла 37-летняя женщина.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке
Вчера, 11:17
"По состоянию на 11.30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Калининский район) - по улице 50-й Гвардейской дивизии, 17 ... женщина 1968 года рождения получила ранение", - говорится в телеграм-канале представительства.
Из-за обстрелов повреждены Республиканская клиническая туберкулезная больница и Республиканский центр профпатологии и реабилитации по проспекту Ильича, а также 10 автомобилей и АЗС по Красногвардейскому проспекту. Кроме того, обесточены девять трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 627 абонентов.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
Здание Научно-Исследовательского института, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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