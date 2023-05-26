https://ria.ru/20230526/donetsk-1874301418.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.05.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:18

2023-05-26T12:18

2023-05-26T12:18

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Александр Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района погибла 37-летняя женщина. "По состоянию на 11.30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Калининский район) - по улице 50-й Гвардейской дивизии, 17 ... женщина 1968 года рождения получила ранение", - говорится в телеграм-канале представительства. Из-за обстрелов повреждены Республиканская клиническая туберкулезная больница и Республиканский центр профпатологии и реабилитации по проспекту Ильича, а также 10 автомобилей и АЗС по Красногвардейскому проспекту. Кроме того, обесточены девять трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 627 абонентов. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.

https://ria.ru/20230526/obstrel-1874282251.html

https://ria.ru/20230526/himars-1874293510.html

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Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия