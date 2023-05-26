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Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 26.05.2023 (обновлено: 12:28 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874283663.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска в 11.15 обстреляли центр Донецка, выпущено три ракеты из РСЗО, прилеты в районе ТЦ Green Plaza. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:24
2023-05-26T12:28
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 обстреляли центр Донецка, выпущено три ракеты из РСЗО, прилеты в районе ТЦ Green Plaza."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 11.15 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Мэр города Алексей Кулемзин отметил, что зафиксированы прилеты в районе торгового комплекса Green Plaza.Как передает корреспондент РИА Новости, попадание снарядов пришлось по жилому сектору Ворошиловского района недалеко от торговых центров, информация о пострадавших уточняется.По данным местного телеканала "Юнион", над Донецком работают силы ПВО.
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 обстреляли центр Донецка, выпущено три ракеты из РСЗО, прилеты в районе ТЦ Green Plaza.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 11.15 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мэр города Алексей Кулемзин отметил, что зафиксированы прилеты в районе торгового комплекса Green Plaza.
Как передает корреспондент РИА Новости, попадание снарядов пришлось по жилому сектору Ворошиловского района недалеко от торговых центров, информация о пострадавших уточняется.
По данным местного телеканала "Юнион", над Донецком работают силы ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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