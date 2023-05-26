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При обстреле ВСУ Донецка погиб человек - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 26.05.2023 (обновлено: 10:01 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874253912.html
При обстреле ВСУ Донецка погиб человек
При обстреле ВСУ Донецка погиб человек - РИА Новости, 26.05.2023
При обстреле ВСУ Донецка погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела Донецка, зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:11
2023-05-26T10:01
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела Донецка, зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб", - написал Кулемзин в телеграм-канале.Позднее он уточнил, что в результате обстрела Калининского района погибла 37-летняя женщина.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html
донецк
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ Донецка погиб человек

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Калининского района Донецка погиб один человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела Донецка, зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Позднее он уточнил, что в результате обстрела Калининского района погибла 37-летняя женщина.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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