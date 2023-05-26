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Доходы бюджета Липецкой области выросли на 7,2 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2023
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Липецкая область
 
11:32 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/dokhody-1874285490.html
Доходы бюджета Липецкой области выросли на 7,2 млрд рублей
Доходы бюджета Липецкой области выросли на 7,2 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2023
Доходы бюджета Липецкой области выросли на 7,2 млрд рублей
Липецкий областной совет депутатов принял поправки в региональный бюджет, согласно которым доходы бюджета увеличились на 7,2 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:32
2023-05-26T11:32
липецкая область
липецк
липецкий областной совет депутатов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов принял поправки в региональный бюджет, согласно которым доходы бюджета увеличились на 7,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.Так, получены дополнительные налоговые поступления в размере 6 миллиардов рублей за счет налога на прибыль, акциза на жидкую сталь и налога на имущество организаций. Также поступили средства из федерального бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей.По данным пресс-службы, расходная часть увеличена на 6,6 миллиарда рублей. Дополнительные средства депутаты направили на соцсферу, здравоохранение и образование, на создание условий для роста экономической активности и развития инфраструктуры региона.Как отмечается в сообщении, 160 миллионов рублей выделено техникумам, колледжам и школам-интернатам на ремонты учебных помещений, приобретение оборудования, выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности."На прошлой неделе лично посетил несколько школ в разных районах области. Капитальный ремонт, действительно, происходит в новом формате. Здания 60-70-х годов постройки не узнать. Отрадно, что дополнительные средства позволят модернизировать нашу образовательную инфраструктуру. Существенная сумма, около 800 миллионов рублей, выделена сегодня на здравоохранение. Мы должны поддерживать наших врачей и привлекать в регион новых специалистов", - цитирует пресс-служба спикера облсовета Дмитрия Аверова.Свыше 200 миллионов рублей направили на закупку медоборудования, мебели, автомобилей скорой помощи. 87,5 миллиона рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения, 340 миллионов – на строительство нового корпуса Липецкой городской детской больницы, 100 миллионов – на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.Кроме того, 100 миллионов рублей предусмотрено на соцвыплаты молодым семьям по жилищным программам.Еще 1,3 миллиарда рублей были направлены муниципалитетам на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство и реконструкцию муниципальных дорог. В целом финансовая помощь муниципалитетам составит свыше 39 миллиардов рублей.С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2023 году составят 80,5 миллиарда рублей, расходы - 106,9 миллиарда рублей. Дефицит сократится почти на 600 миллионов и составит 26,3 миллиарда рублей. Погашение дефицита планируется в основном за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов субъектов РФ.
https://ria.ru/20230518/stroitelstvo-1872710137.html
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липецк, липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Липецк, Липецкий областной Совет депутатов

Доходы бюджета Липецкой области выросли на 7,2 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов принял поправки в региональный бюджет, согласно которым доходы бюджета увеличились на 7,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.
Так, получены дополнительные налоговые поступления в размере 6 миллиардов рублей за счет налога на прибыль, акциза на жидкую сталь и налога на имущество организаций. Также поступили средства из федерального бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей.
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По данным пресс-службы, расходная часть увеличена на 6,6 миллиарда рублей. Дополнительные средства депутаты направили на соцсферу, здравоохранение и образование, на создание условий для роста экономической активности и развития инфраструктуры региона.
Как отмечается в сообщении, 160 миллионов рублей выделено техникумам, колледжам и школам-интернатам на ремонты учебных помещений, приобретение оборудования, выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
"На прошлой неделе лично посетил несколько школ в разных районах области. Капитальный ремонт, действительно, происходит в новом формате. Здания 60-70-х годов постройки не узнать. Отрадно, что дополнительные средства позволят модернизировать нашу образовательную инфраструктуру. Существенная сумма, около 800 миллионов рублей, выделена сегодня на здравоохранение. Мы должны поддерживать наших врачей и привлекать в регион новых специалистов", - цитирует пресс-служба спикера облсовета Дмитрия Аверова.
Свыше 200 миллионов рублей направили на закупку медоборудования, мебели, автомобилей скорой помощи. 87,5 миллиона рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения, 340 миллионов – на строительство нового корпуса Липецкой городской детской больницы, 100 миллионов – на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Кроме того, 100 миллионов рублей предусмотрено на соцвыплаты молодым семьям по жилищным программам.
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Еще 1,3 миллиарда рублей были направлены муниципалитетам на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство и реконструкцию муниципальных дорог. В целом финансовая помощь муниципалитетам составит свыше 39 миллиардов рублей.
С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2023 году составят 80,5 миллиарда рублей, расходы - 106,9 миллиарда рублей. Дефицит сократится почти на 600 миллионов и составит 26,3 миллиарда рублей. Погашение дефицита планируется в основном за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов субъектов РФ.
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкий областной Совет депутатов
 
 
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