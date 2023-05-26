https://ria.ru/20230526/dogovor-1874312620.html

Песков ответил на вопрос о сроках подписания договора между Баку и Ереваном

Песков ответил на вопрос о сроках подписания договора между Баку и Ереваном - РИА Новости, 26.05.2023

Песков ответил на вопрос о сроках подписания договора между Баку и Ереваном

За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно, заявил пресс-секретарь российского РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:53

2023-05-26T12:53

2023-05-26T13:04

азербайджан

армения

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и обсудят технические вопросы по Карабаху."Действительно, вчера президент Путин, (президент Азербайджана Ильхам) Алиев и премьер-министр (Армении Никол) Пашинян достигли договорённостей и дали поручения, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе, то есть через неделю. Это будет конец следующей недели. Они соберутся в Москве и буду дошлифовывать те вопросы, которые есть, принципиальное понимание, как их решать, но нужно ещё договориться по деталям", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли считать, по оценкам Кремля, эту встречу завершающей перед подписанием мирного договора.Он уточнил, что есть общая точка зрения, есть "понимание глав государств, как это решать", и поэтому на рабочем уровне уже не должно "создаваться каких-то искусственных препятствий"."Какой-то задачи финализировать всё до конца не ставится, потому что главное - это всё-таки конечный результат. За временем здесь никто не гонится. И именно по этим же соображениям вряд ли сейчас кто-то сможет спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора. Хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства и фактически концептуально... Эти все обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

азербайджан

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, армения, политика, дмитрий песков, россия