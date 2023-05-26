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Додик заявил, что является другом Путина - РИА Новости, 26.05.2023
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08:55 26.05.2023 (обновлено: 09:13 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dodik-1874251263.html
Додик заявил, что является другом Путина
Додик заявил, что является другом Путина - РИА Новости, 26.05.2023
Додик заявил, что является другом Путина
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью РИА Новости прокомментировал заявления ряда западных СМИ о том, что он якобы является "агентом" Владимира РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:55
2023-05-26T09:13
сербия
балканы
владимир путин
милорад додик
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью РИА Новости прокомментировал заявления ряда западных СМИ о том, что он якобы является "агентом" Владимира Путина на Балканах. "Я, несомненно, являюсь другом президента Путина, это для меня важно... Я очень ценю президента Путина, тот факт, что я с ним знаком и что у меня есть возможность относительно часто с ним встречаться", - сказал Додик.
https://ria.ru/20230526/dodik-1874251100.html
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сербия, балканы, владимир путин, милорад додик, в мире
Сербия, Балканы, Владимир Путин, Милорад Додик, В мире
Додик заявил, что является другом Путина

Президент Республики Сербской Додик заявил, что является другом Путина и очень ценит его

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью РИА Новости прокомментировал заявления ряда западных СМИ о том, что он якобы является "агентом" Владимира Путина на Балканах.
"Я, несомненно, являюсь другом президента Путина, это для меня важно... Я очень ценю президента Путина, тот факт, что я с ним знаком и что у меня есть возможность относительно часто с ним встречаться", - сказал Додик.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Додик назвал разговор с Путиным успешным
08:50
 
СербияБалканыВладимир ПутинМилорад ДодикВ мире
 
 
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