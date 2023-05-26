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Додик принял предложение посетить ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 26.05.2023
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08:50 26.05.2023 (обновлено: 09:41 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/dodik-1874250994.html
Додик принял предложение посетить ПМЭФ-2023
Додик принял предложение посетить ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 26.05.2023
Додик принял предложение посетить ПМЭФ-2023
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что принял приглашение посетить ПМЭФ-2023, надеется, что расписание позволит посетить РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:50
2023-05-26T09:41
милорад додик
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика сербская
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что принял приглашение посетить ПМЭФ-2023, надеется, что расписание позволит посетить форум. "Я регулярно посещаю Петербургский экономический форум и в этом году получил приглашение, однако из-за большого количества обязательств, пока не могу подтвердить свое присутствие. Но постараюсь, безусловно, там быть", - сказал Додик. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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милорад додик, петербургский международный экономический форум (фонд), республика сербская
Милорад Додик, Петербургский международный экономический форум (фонд), Республика Сербская
Додик принял предложение посетить ПМЭФ-2023

Президент РС Додик надеется, что рабочий график позволит ему посетить ПМЭФ-2023

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что принял приглашение посетить ПМЭФ-2023, надеется, что расписание позволит посетить форум.
"Я регулярно посещаю Петербургский экономический форум и в этом году получил приглашение, однако из-за большого количества обязательств, пока не могу подтвердить свое присутствие. Но постараюсь, безусловно, там быть", - сказал Додик.
Читайте полный текст интервью >>>
Участница Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Милорад ДодикПетербургский международный экономический форум (фонд)Республика Сербская
 
 
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