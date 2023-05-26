https://ria.ru/20230526/dnr-1874241688.html

В ДНР сообщили о значительном росте продовольственной безопасности

В ДНР сообщили о значительном росте продовольственной безопасности - РИА Новости, 26.05.2023

В ДНР сообщили о значительном росте продовольственной безопасности

Уровень продовольственной безопасности в ДНР достигает по ряду культур 70-80%, сообщил РИА Новости и.о. зампреда правительства - министр агропромышленной... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T06:24

2023-05-26T06:24

2023-05-26T06:34

экономика

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Уровень продовольственной безопасности в ДНР достигает по ряду культур 70-80%, сообщил РИА Новости и.о. зампреда правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко. "Наша болевая точка - это овощи. Мы имеем достаточно низкий процент - покрытие порядка 7%. По остальным культурам, по остальной продукции у нас высокая степень уровня продовольственной безопасности – это 70 и 80%", - сказал Крамаренко. По его словам, растет и обеспеченность республики молоком. "Цельное молоко мы за последний год подтянули и вышли на обеспеченность более чем 50% по цельному молоку, при этом по молочной продукции собственное производство у нас обеспечено более чем на 80%", - отметил министр. Крамаренко сообщил, что удобрениями агропромышленные хозяйства обеспечены практически в полном объеме, на уровне около 93%. "Важный показатель этого года, что объем внесенных удобрений в физическом весе – более 14 тысяч тонн – в два раза превышает прошлогодний показатель. Это говорит о том, что хозяйства достаточно подготовились к посевной кампании этого года, и, соответственно, дает хорошие надежды на неплохой урожай", - добавил он.

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донецкая народная республика

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экономика, донецкая народная республика