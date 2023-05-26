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Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия - РИА Новости, 26.05.2023
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06:20 26.05.2023 (обновлено: 06:41 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/desyatiletiya-1874241221.html
Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия
Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия
Украинский конфликт — это очень надолго, возможно на десятилетия, при нынешней власти и после перемирия все повторится, нужно уничтожить природу нацистской... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:20
2023-05-26T06:41
украина
россия
европа
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский конфликт — это очень надолго, возможно на десятилетия, при нынешней власти и после перемирия все повторится, нужно уничтожить природу нацистской власти в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.Три сценарияРанее Медведев в своем Telegram-канале описал возможные сценарии распада Украины и оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире."Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран", - написал он. Конфликт в этом случае, по мнению Медведева, прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли".Распад Украины, как считает замглавы Совбеза, может пойти по двум путям. "Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности", - подчеркнул Медведев.Москве нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, и конфликт завершится с гарантиями его невозобновления, заявил Медведев."Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий", - добавил он.Украина исчезнетВ апреле Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. Он отметил, что Украина не нужна Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, России, наконец, "Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам".
https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html
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украина, россия, европа, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия

Зампред Совбеза Медведев заявил, что украинский конфликт может растянуться на десятилетия

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский конфликт — это очень надолго, возможно на десятилетия, при нынешней власти и после перемирия все повторится, нужно уничтожить природу нацистской власти в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«
"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.

Три сценария

Ранее Медведев в своем Telegram-канале описал возможные сценарии распада Украины и оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире.
"Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран", - написал он. Конфликт в этом случае, по мнению Медведева, прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли".
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Распад Украины, как считает замглавы Совбеза, может пойти по двум путям. "Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности", - подчеркнул Медведев.
Москве нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, и конфликт завершится с гарантиями его невозобновления, заявил Медведев.
"Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий", - добавил он.

Украина исчезнет

В апреле Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. Он отметил, что Украина не нужна Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, России, наконец, "Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам".
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