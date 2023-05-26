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Десантис за сутки своей президентской кампании собрал 8,2 миллиона долларов - РИА Новости, 26.05.2023
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06:54 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/desantis-1874242583.html
Десантис за сутки своей президентской кампании собрал 8,2 миллиона долларов
Десантис за сутки своей президентской кампании собрал 8,2 миллиона долларов - РИА Новости, 26.05.2023
Десантис за сутки своей президентской кампании собрал 8,2 миллиона долларов
Губернатор Флориды Рон Десантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа после объявления об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает газета... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:54
2023-05-26T06:54
флорида
рон десантис
джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа после объявления об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на предвыборный штаб кандидата. Как отмечает газета, по всей видимости, технические сбои, с которыми столкнулся Десантис при объявлении о запуске своей кампании в Twitter, не отразились на энтузиазме доноров. Согласно его штабу, один миллион долларов был собран всего за один час. В статье говорится, что эти пожертвования немедленно обеспечат кампанию Десантиса деньгами, необходимыми для финансирования "агрессивного графика" поездок, в ходе которых губернатор посетит 12 городов в трех штатах на следующей неделе. Нынешний президент Джо Байден за первые 24 часа в качестве кандидата в 2019 году собрал только 6,3 миллиона долларов, отмечает издание. Экс-президент Дональд Трамп, с которым Десантису предстоит бороться на республиканских праймериз, за шесть недель предвыборной кампании, начавшейся после промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, собрал около 9,5 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html
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флорида, рон десантис, джо байден, дональд трамп, в мире
Флорида, Рон Десантис, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Десантис за сутки своей президентской кампании собрал 8,2 миллиона долларов

NYT: Десантис за первые сутки своей президентской кампании собрал 8,2 миллиона долларов

© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа после объявления об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на предвыборный штаб кандидата.
Как отмечает газета, по всей видимости, технические сбои, с которыми столкнулся Десантис при объявлении о запуске своей кампании в Twitter, не отразились на энтузиазме доноров. Согласно его штабу, один миллион долларов был собран всего за один час.
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В статье говорится, что эти пожертвования немедленно обеспечат кампанию Десантиса деньгами, необходимыми для финансирования "агрессивного графика" поездок, в ходе которых губернатор посетит 12 городов в трех штатах на следующей неделе.
Нынешний президент Джо Байден за первые 24 часа в качестве кандидата в 2019 году собрал только 6,3 миллиона долларов, отмечает издание.
Экс-президент Дональд Трамп, с которым Десантису предстоит бороться на республиканских праймериз, за шесть недель предвыборной кампании, начавшейся после промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, собрал около 9,5 миллионов долларов.
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