Рейтинг@Mail.ru
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 26.05.2023 (обновлено: 23:34 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/defolt-1874475148.html
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам - РИА Новости, 26.05.2023
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:30
2023-05-26T23:34
экономика
сша
министерство финансов сша
в мире
джо байден
джанет йеллен
попытки изменить потолок госдолга сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам конгресса."Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга", - указано в письме.Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос с потолком госдолга.Ранее министерство финансов в письмах конгрессу предупреждало, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, министерство финансов сша, в мире, джо байден, джанет йеллен, попытки изменить потолок госдолга сша
Экономика, США, Министерство финансов США, В мире, Джо Байден, Джанет Йеллен, Попытки изменить потолок госдолга США
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам конгресса.
"Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга", - указано в письме.
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС
25 мая, 20:06
Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос с потолком госдолга.
Ранее министерство финансов в письмах конгрессу предупреждало, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей
23 мая, 18:03
 
ЭкономикаСШАМинистерство финансов СШАВ миреДжо БайденДжанет ЙелленПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала