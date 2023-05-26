https://ria.ru/20230526/defolt-1874475148.html

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам - РИА Новости, 26.05.2023

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T23:30

2023-05-26T23:30

2023-05-26T23:34

экономика

сша

министерство финансов сша

в мире

джо байден

джанет йеллен

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам конгресса."Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга", - указано в письме.Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос с потолком госдолга.Ранее министерство финансов в письмах конгрессу предупреждало, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html

https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html

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экономика, сша, министерство финансов сша, в мире, джо байден, джанет йеллен, попытки изменить потолок госдолга сша