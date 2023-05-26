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Доверие к доллару в мире подорвано, считает Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
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11:43 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/defolt-1874288177.html
Доверие к доллару в мире подорвано, считает Медведев
Доверие к доллару в мире подорвано, считает Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
Доверие к доллару в мире подорвано, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что дефолта в США не будет – американские власти в очередной раз увеличат потолок госдолга, при этом, по его... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:43
2023-05-26T11:43
экономика
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что дефолта в США не будет – американские власти в очередной раз увеличат потолок госдолга, при этом, по его мнению, доверие к доллару уже подорвано, и в "тихих кабинетах" уже обсуждают отказ от него, в том числе с учетом ситуации с замороженными российскими резервами. В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга. После этого министерство финансов страны применило чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. Сейчас идут консультации между Белым домом и законодателями о повышении лимита задолженности. Пока решение не выработано. Тем временем, минфин предупредил, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. "Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита во Вьетнам. При этом Медведев считает, что дефолта не будет: "Они в очередной раз увеличат госдолг". Но даже в таком случае, по его мнению, дальше ситуация будет становиться все хуже. "Печатный станок уже не остановить. Никто не знает, как на это отреагирует мировая экономика. 30 трлн долларов может быть еще съест, а вот 50 трлн уже нет, и будет мировой обвал", - заметил зампред Совбеза. "В любом случае доверие разных стран к доллару очень подорвано и в тихих кабинетах все давно уже обсуждают, что если такое сделали с Россией, то сделают и с нами. Это был очень мощный отрицательный сигнал", - подчеркнул он. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В МИД РФ называли это воровством, а глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки. В последнее время лидеры Юго-Восточной Азии все чаще призывают как население своих стран, так и соседей по АСЕАН к отказу от западной валюты. Так, в апреле премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что нет "никаких причин для Малайзии продолжать зависеть от доллара США". Глава ЦБ Индонезии сообщил месяц назад, что они являются одной из стран, которые начали отказываться от доллара США, внедряя транзакции в местной валюте Представители финансовых институтов АСЕАН также выступили в пользу отказа от основных валют (доллара США, евро, иены и фунта стерлингов) и перехода к расчетам в местной валюте.
https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html
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экономика, сша, россия, дмитрий медведев
Экономика, США, Россия, Дмитрий Медведев
Доверие к доллару в мире подорвано, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев: дефолта в США не будет, но доверие к доллару в мире подорвано

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что дефолта в США не будет – американские власти в очередной раз увеличат потолок госдолга, при этом, по его мнению, доверие к доллару уже подорвано, и в "тихих кабинетах" уже обсуждают отказ от него, в том числе с учетом ситуации с замороженными российскими резервами.
В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга. После этого министерство финансов страны применило чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. Сейчас идут консультации между Белым домом и законодателями о повышении лимита задолженности. Пока решение не выработано. Тем временем, минфин предупредил, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
"Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита во Вьетнам.
При этом Медведев считает, что дефолта не будет: "Они в очередной раз увеличат госдолг".
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
22 мая, 10:04
Но даже в таком случае, по его мнению, дальше ситуация будет становиться все хуже.
"Печатный станок уже не остановить. Никто не знает, как на это отреагирует мировая экономика. 30 трлн долларов может быть еще съест, а вот 50 трлн уже нет, и будет мировой обвал", - заметил зампред Совбеза.
"В любом случае доверие разных стран к доллару очень подорвано и в тихих кабинетах все давно уже обсуждают, что если такое сделали с Россией, то сделают и с нами. Это был очень мощный отрицательный сигнал", - подчеркнул он.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В МИД РФ называли это воровством, а глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки.
В последнее время лидеры Юго-Восточной Азии все чаще призывают как население своих стран, так и соседей по АСЕАН к отказу от западной валюты. Так, в апреле премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что нет "никаких причин для Малайзии продолжать зависеть от доллара США". Глава ЦБ Индонезии сообщил месяц назад, что они являются одной из стран, которые начали отказываться от доллара США, внедряя транзакции в местной валюте Представители финансовых институтов АСЕАН также выступили в пользу отказа от основных валют (доллара США, евро, иены и фунта стерлингов) и перехода к расчетам в местной валюте.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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23 мая, 21:59
 
ЭкономикаСШАРоссияДмитрий Медведев
 
 
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