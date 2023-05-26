https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874351640.html
В Челябинске задержали мужчину, выбросившего новорожденную в мусорный бак
В Челябинске задержали мужчину, выбросившего новорожденную в мусорный бак - РИА Новости, 26.05.2023
В Челябинске задержали мужчину, выбросившего новорожденную в мусорный бак
Сожителя женщины, чья новорожденная девочка была найдена в мусорном контейнере в центре Челябинска, задержали, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:23
2023-05-26T14:23
2023-05-26T14:23
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Сожителя женщины, чья новорожденная девочка была найдена в мусорном контейнере в центре Челябинска, задержали, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным следствия, днем 26 мая в Центральном районе Челябинска в мусорном контейнере возле дома обнаружили новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Минздрав региона отмечал, что у доставленного в больницу ребенка переохлаждение и низкая масса тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Сотрудниками полиции установлена 39-летняя мать ребенка и ее 38-летний сожитель. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК", - говорится в сообщении. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что женщина без определенного места жительства родила ребенка, а ее сожитель выбросил его в мусорный контейнер. Ребенка нашла местная жительница.
https://ria.ru/20230525/arest-1873989953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске задержали мужчину, выбросившего новорожденную в мусорный бак
В Челябинске задержали мужчину, выбросившего новорожденную в мусорный бак
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Сожителя женщины, чья новорожденная девочка была найдена в мусорном контейнере в центре Челябинска, задержали, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным следствия, днем 26 мая в Центральном районе Челябинска
в мусорном контейнере возле дома обнаружили новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Минздрав региона отмечал, что у доставленного в больницу ребенка переохлаждение и низкая масса тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Сотрудниками полиции установлена 39-летняя мать ребенка и ее 38-летний сожитель. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК", - говорится в сообщении.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что женщина без определенного места жительства родила ребенка, а ее сожитель выбросил его в мусорный контейнер. Ребенка нашла местная жительница.
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